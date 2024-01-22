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Детеныш кенгуру показался из сумки матери — милое видео из Новосибирского зоопарка

Вылезать из сумки детеныши начинают в возрасте 6–8 месяцев

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Кенгуру появились в коллекции Новосибирского зоопарка в 2008 году

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Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило содержит около 770 видов разных животных. Многие из них живут в открытых вольерах круглый год, но есть и те, кто в холодный период переезжает в теплые домики. Одни из них кенгуру Беннетта.

Большие серые кенгуру появились в коллекции Новосибирского зоопарка в 2008 году. Тогда из Израиля была доставлена первая пара. Позже были привезены еще несколько больших серых кенгуру. В 2014 родился первый малыш. Вес новорожденного кенгуренка всего 1 грамм. Долгое время они живут в сумке у матери и начинают вылезать из нее в возрасте 6–8 месяцев. Постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой удалось на видео поймать момент, когда кроха показался публике.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Ранее Новосибирский зоопарк подвел итоги года. В 2023 году в зоопитомнике на свет появились 900 детенышей животных. Сейчас коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты. Также в этом году построили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. Что еще нового появилось в зоопарке, читайте по ссылке.

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КенгуруЗоопаркНовосибирск
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