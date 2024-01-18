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Делает кусь: в Новосибирском зоопарке дальневосточный леопард устроил игры с колесом — видео

Показываем милые кадры с редким хищником

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Далоьневосточные леопарды — очень редкие животные

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Дальневосточный леопард из Новосибирского зоопарка попал на видео во время игр с автомобильной шиной. Показываем эти милые кадры.

На записи видно, что кот хватает шину лапами, перебирает ее и грызет зубами. Кадры автора Kivuli опубликовали в телеграм-канале Новосибирского зоопарка 18 января.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Kivuli

Зоопарк сообщает, что дальневосточный леопард — самый редкий из подвидов леопарда. Эти животные находятся на грани исчезновения.

— Новосибирский зоопарк старается создать все условия для того, чтобы дальневосточные леопарды были здоровы и жили долго. Если говорить о рационе этих хищников, то каждый ежедневно получает 2,5–3 килограмма мяса, — говорится в сообщении.

В Новосибирске дальневосточные леопарды содержатся с 1970 года.

Других редких представителей семейства кошачьих заметили в Республике Алтай. Котята сломали видеоловушку в Сайлюгемском национальном парке.

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