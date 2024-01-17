Харизматичного кота Серёгу спасли врачи — после травмы ему нужен регулярный массаж

— Врачи сказали, что кот находится в очень плохом, критическом состоянии. Температура была 35 градусов — очень низкая, истощение. У него был сильно надут живот, плотный, и при каждом прикосновении кот испытывал боль, — вспоминает Вера.



Кота обследовали. Выяснилось, что у него перелом последнего позвоночника, у самого основания хвоста. Серёга не мог сам ходить в туалет, у него откачали около полулитра мочи. Благодаря лечению кот начал самостоятельно передвигаться по клинике, появился аппетит. Во время реабилитации врачи заметили, что начал отмирать хвост, поэтому его ампутировали, заодно кота кастрировали.

