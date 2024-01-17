Харизматичного кота Серёгу спасли врачи — после травмы ему нужен регулярный массаж

В Новосибирске ищут дом для кота по кличке Серёга. Его нашли в октябре, у животного был сломан позвоночник. Поэтому теперь у кота проблемы с мочеиспусканием.
Историей Серёги поделилась сибирячка Вера Волосская, чья дочка и нашла кота. Все произошло 2 октября 2023 года в микрорайоне «Фламинго».
— Дочка шла со школы, возле киоска с мороженным сидел кот и еле мяукал, не мог даже нормально передвигаться. Дочь не прошла мимо, забила тревогу. Написала мне: «Мам, тут котик умирит, мы должны ему помочь», — написала в редакцию Вера Волосская.
Девочка купила коту корм, но тот почти не стал его есть. По словам сибирячки, продавец из киоска пыталась отогнать животное палкой. Вера написала в местные группы, и семья с Затулинки забрала кота на передержку до вечера. Вечером Вера с родными забрала Серёгу и отвезла в ветеринарную клинику. Кот почти не шевелился и с трудом мяукал.
— Врачи сказали, что кот находится в очень плохом, критическом состоянии. Температура была 35 градусов — очень низкая, истощение. У него был сильно надут живот, плотный, и при каждом прикосновении кот испытывал боль, — вспоминает Вера.
Кота обследовали. Выяснилось, что у него перелом последнего позвоночника, у самого основания хвоста. Серёга не мог сам ходить в туалет, у него откачали около полулитра мочи. Благодаря лечению кот начал самостоятельно передвигаться по клинике, появился аппетит. Во время реабилитации врачи заметили, что начал отмирать хвост, поэтому его ампутировали, заодно кота кастрировали.
Постепенно Серёга приходил в себя. По словам Веры, выяснилось, что кот очень ласковый, общительный и дружелюбный. А его аппетиту «можно только позавидовать». Но все-таки травма дает о себе знать.
— Из-за этого перелома у него отсутствует импульс выхода мочи. То есть вывод мочи самостоятельно для него невозможен, только путем несложного массажа, — объяснила Вера.
Вера забирала животное из клиники к себе домой, где живут еще двое котов. Но оказалось, что с другими животными Серёга не дружит, проявляет агрессию. Поэтому он сможет жить только одним котом в доме.
Скорее всего, травму кот получил из-за того, что его кто-то пнул. Также она могла возникнуть из-за падения с балкона или нападения собак.
Имя коту придумали случайно:
— Мы тогда переживали, боялись, что до клиники не довезем. В пледе лежал еле живой. Нас в клинике спросили, как его зовут, мы посмотрели на него, и сказали, что Серёга, потому что он серого цвета. Врачи его тоже Серёжей называют.
Сейчас кот находится в клинике. Вера ищет для Серёжи новый дом.
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