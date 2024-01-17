Приносит палку и разогревает угли для кальяна. Семья обучила командам вороненка — посмотрите ужасно милое видео

Вот уже четыре месяца свердловчанка Виктория и ее муж воспитывают маленького вороненка. В августе они установили в лесу около дома кормушки и поилку для птиц, а малыш прискакал туда за водой. Оставить его на воле супруги не смогли.
— После того как вороненок искупался, он спрыгнул с ведра и не полетел, а побежал вприпрыжку вглубь леса. Ну, тогда было точно ясно, что летать не может, да и хвост, видимо, уже потрепали, так как его не было совсем. Похоже, он пострадал в драке с кошкой, — рассказала Виктория. — Нам стало жалко оставлять его одного на улице, решили взять себе. Примерно день думали, как его назвать, я накидывала мужу варианты, но они все как-то не подходили. Сначала он думал назвать его Эрнест, в итоге определились, что назовем Павлин, потому что у него был объемный пушок вместо черных длинных перьев на хвосте.
В доме у вороненка нет клетки, он свободно передвигается по всем этажам и комнатам. С хозяйкой они практически неразлучны, он с ней гуляет, готовит и даже спит. Милые кадры с Павлином смотрите в коротком видео чуть выше.
Несмотря на то что Павлин еще совсем птенец, он уже умеет выполнять команды. Причем дрессировке поддается не хуже щенка: приносит палку, подкидывает колечки и даже помогает по хозяйству. Например, подогревает угли для кальяна в специальной печке.
— Вороны очень умные от природы, поэтому особых проблем с воспитанием этих птиц нет, нужно просто проявить упорство, — говорит Виктория. — А в дальнейшем это переходит в игру и птица с удовольствием выполняет команды.
Павлин очень любит гулять и кататься на машине с хозяйкой. На ней они ездят и к орнитологам. Те говорят, у вороненка есть шанс встать на крыло. Когда отрастут новые перья, он сможет летать. Хозяева решили: если Павлин захочет, они отпустят его на волю.
— С нынешним его развитием он точно будет отличаться на улице от среднестатистических ворон. Я думаю, что он каждый раз будет возвращаться к нам обратно, потому что он с нами с совсем детского возраста и привык уже к дому. Раз спокойно ходит везде со мной, значит, ему всё нравится, — говорит Виктория. — Но неизбежно я себя готовлю к тому, что когда-то он, возможно, не захочет пойти домой, а решит полететь изучать природу.