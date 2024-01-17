Приносит палку и разогревает угли для кальяна. Семья обучила командам вороненка — посмотрите ужасно милое видео

— После того как вороненок искупался, он спрыгнул с ведра и не полетел, а побежал вприпрыжку вглубь леса. Ну, тогда было точно ясно, что летать не может, да и хвост, видимо, уже потрепали, так как его не было совсем. Похоже, он пострадал в драке с кошкой, — рассказала Виктория. — Нам стало жалко оставлять его одного на улице, решили взять себе. Примерно день думали, как его назвать, я накидывала мужу варианты, но они все как-то не подходили. Сначала он думал назвать его Эрнест, в итоге определились, что назовем Павлин, потому что у него был объемный пушок вместо черных длинных перьев на хвосте.