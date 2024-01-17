Запах чувствуется сверху и снизу: новосибирская кошатница завела 66 питомцев в маленькой квартире

Жители дома на улице Владимира Высоцкого, 35 в Новосибирске пожаловались на соседку-кошатницу. Они отмечают, что у женщины в небольшой квартире живет более 60 питомцев. Информация об этом появилась в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «ВКонтакте».

