Запах чувствуется сверху и снизу: новосибирская кошатница завела 66 питомцев в маленькой квартире

Жители дома на улице Владимира Высоцкого, 35 в Новосибирске пожаловались на соседку-кошатницу. Они отмечают, что у женщины в небольшой квартире живет более 60 питомцев. Информация об этом появилась в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «ВКонтакте».
Местные отмечают, что 66 кошек живет в квартире площадью 37 кв. м. Запах от животных уверяют жители ощущается и этажом выше и этажом ниже.
— На днях в квартиру попал участковый, но кроме штрафа в 5 тысяч рублей, он ничего толком сделать не может, — заявил анонимный подписчик паблика.
В ТСЖ «Уют», которое обслуживает дом, объяснили НГС, что женщине примерно 50 лет. Жалобы на питомцев в ее квартире поступают регулярно, ТСЖ в свою очередь направляло жалобы в Роспотребнадзор, администрацию и другие ведомства.
— Ей присылают письма, чтобы она исправила ситуацию, в ответ — ничего. В квартиру она не пускает, только смог зайти полицейский и посчитал, отсюда у нас данные по количеству кошек, — рассказали в ТСЖ.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация уточняется.
Недавно корреспондент НГС побывал в многоэтажке в центре Новосибирска, там в квартире живет 84-летняя женщина, а вместе с ней от 20 до 70 кошек.