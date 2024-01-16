Пока все спят: белый медвежонок решил поиграть в Новосибирском зоопарке — милое видео

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило белый медвежонок решил поиграть в снегу, пока его сестра с мамой отдыхали в вольере. Действия детеныша сняла на видео сибирячка Анна Новикова.
Постоянная посетительница зоопарка записала кадры с игрой медвежонка несколько дней назад, 14 января. По ее словам, в снегу резвилась Белка.
— Это Белка. Стрелка с мамой спит, — сказала НГС Анна Новикова.
На кадрах видно, как медвежонок лежит на боку, а затем зажимает канистру зубами и начинает вставать на нее передними лапами. Детеныш перемещается по вольеру со своей «добычей», но игрушка ускользает от Белки и падает вниз, из-за чего животное решает побежать и поймать канистру.
Осенью прошлого года в Новосибирском зоопарке родились детеныши азиатских бескоготных выдр. Учреждение опубликовало первое видео, на котором можно заметить животных.