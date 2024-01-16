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Пока все спят: белый медвежонок решил поиграть в Новосибирском зоопарке — милое видео

Детеныш завалился в снег, а затем начал бегать за игрушкой

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Посетительница сняла на видео игру медвежонка Белки

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В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило белый медвежонок решил поиграть в снегу, пока его сестра с мамой отдыхали в вольере. Действия детеныша сняла на видео сибирячка Анна Новикова.

Постоянная посетительница зоопарка записала кадры с игрой медвежонка несколько дней назад, 14 января. По ее словам, в снегу резвилась Белка.

— Это Белка. Стрелка с мамой спит, — сказала НГС Анна Новикова.

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Кадры сняли 14 января

Видео: Анна Новикова/youtube

На кадрах видно, как медвежонок лежит на боку, а затем зажимает канистру зубами и начинает вставать на нее передними лапами. Детеныш перемещается по вольеру со своей «добычей», но игрушка ускользает от Белки и падает вниз, из-за чего животное решает побежать и поймать канистру.

Осенью прошлого года в Новосибирском зоопарке родились детеныши азиатских бескоготных выдр. Учреждение опубликовало первое видео, на котором можно заметить животных.

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