«Хотят играть, а она воспитывает»: белые медвежата устроили потасовку — видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило белые медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную потасовку в вольере. Они начали друг друга покусывать и бросились к маме-медведице.
Детенышей сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Смотрим кадры.
На кадрах видно, как один из детенышей прыгнул на маму-медведицу Герду, после чего его сестра решила присоединиться к игре, пытаясь повалить взрослое животное передними лапами. Позже белые медвежата устроили потасовку друг с другом.
Животные перемещались по вольеру и подходили к матери-медведице, пытаясь с ней поиграть, но Герда не стала участвовать в развлечениях своих детенышей. Один раз медведица даже решила остановить игру и попыталась разнять потасовку Белки и Стрелки.
— Медвежата хотят играть с мамой, а она их воспитывает, — сказала НГС автор видео Анна Новикова.
В январе медвежата Белка и Стрелка устроили день чистоты и показали, как они умываются в снегу. Действия детенышей попали на видео.