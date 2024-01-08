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«Хотят играть, а она воспитывает»: белые медвежата устроили потасовку — видео из Новосибирского зоопарка

Белка и Стрелка покусывали друг друга и прыгали на маму-медведицу

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Медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную потасовку

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В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило белые медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную потасовку в вольере. Они начали друг друга покусывать и бросились к маме-медведице.

Детенышей сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Смотрим кадры.

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Один раз медведица даже решила остановить детенышей

Видео: Анна Новикова/youtube

На кадрах видно, как один из детенышей прыгнул на маму-медведицу Герду, после чего его сестра решила присоединиться к игре, пытаясь повалить взрослое животное передними лапами. Позже белые медвежата устроили потасовку друг с другом.

Животные перемещались по вольеру и подходили к матери-медведице, пытаясь с ней поиграть, но Герда не стала участвовать в развлечениях своих детенышей. Один раз медведица даже решила остановить игру и попыталась разнять потасовку Белки и Стрелки.

— Медвежата хотят играть с мамой, а она их воспитывает, — сказала НГС автор видео Анна Новикова.

В январе медвежата Белка и Стрелка устроили день чистоты и показали, как они умываются в снегу. Действия детенышей попали на видео.

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