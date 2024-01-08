«Очевидцы пришли на помощь»: косуля застряла в заборе в Новосибирской области — видео спасения

В Новосибирской области опубликовали видео спасения косули, которая застряла в заборе. Животное не смогло самостоятельно выбраться из плена в городе Куйбышев.
Видео происшествия опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» 8 января. В сообщении сказано, что животному помогли очевидцы.
— Косуля застряла в заборе. Очевидцы пришли ей на помощь, — сообщает телеграм-канал.
Судя по кадрам, животное застряло в заборе частью туловища. На видео косуля пытается бежать, чтобы выбраться из плена, но остается в сооружении. Позже к животному подходят люди, которые освобождают копытное.
В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области НГС уточнили, что сообщения от граждан по ситуации не поступали специалистам.
— Продолжаем выяснять обстоятельства, — сообщили в министерстве.
В начале января в Новосибирской области несколько косуль зашли в село Кыштовка Новосибирской области. Их заметили 3 и 4 января.