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«Очевидцы пришли на помощь»: косуля застряла в заборе в Новосибирской области — видео спасения

Инцидент произошел в городе Куйбышев

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Инцидент произошел в городе Куйбышев

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В Новосибирской области опубликовали видео спасения косули, которая застряла в заборе. Животное не смогло самостоятельно выбраться из плена в городе Куйбышев.

Видео происшествия опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» 8 января. В сообщении сказано, что животному помогли очевидцы.

— Косуля застряла в заборе. Очевидцы пришли ей на помощь, — сообщает телеграм-канал.

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Животному помогли очевидцы

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Судя по кадрам, животное застряло в заборе частью туловища. На видео косуля пытается бежать, чтобы выбраться из плена, но остается в сооружении. Позже к животному подходят люди, которые освобождают копытное.

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области НГС уточнили, что сообщения от граждан по ситуации не поступали специалистам.

— Продолжаем выяснять обстоятельства, — сообщили в министерстве.

В начале января в Новосибирской области несколько косуль зашли в село Кыштовка Новосибирской области. Их заметили 3 и 4 января.

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КосуляКуйбышевЖивотныеМинистерство природных ресурсов
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