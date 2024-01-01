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«Получили пледы и подушки»: орангутанам в зоопарке вручили новогодние подарки — смотрим фото

Бату и Мишель получили подарки и угощения

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Показательное кормление животных состоялось днем 1 января

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В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило прошло праздничное кормление орангутанов Бату и Мишель. Им вручили угощения и подарки.

Показательное кормление жителей зоопарка состоялось днем 1 января. В телеграм-канале учреждения опубликовали кадры, на которых животные рассматривают праздничные угощения.

Кроме съедобных подарков, Бату и Мишель получили пледы и подушки, сообщили в зоопарке.

— Бату и Мишель сегодня вместе с угощениями получили пледы и подушки, которым были очень рады! — сообщили в телеграм-канале Новосибирского зоопарка.

В конце декабря стало известно, что в 2023 году в Новосибирском зоопарке на свет появились более 900 детенышей животных. Коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты.

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