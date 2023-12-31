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Гепардов, резвящихся в снегу, сняли на видео в Новосибирском зоопарке

Несмотря на то, что это теплолюбивые животные, сибирских морозов они не боятся

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Сейчас в зоопарке живут два гепарда

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В преддверии Нового года Новосибирский зоопарк опубликовал видео с африканскими гепардами. На кадрах большие кошки весело резвятся в снегу.

— Такими же быстрыми и грациозными движениями, как у наших гепардов, приближаемся к 2024 году, — говорится в посте к видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Kivuli / Новосибирский зоопарк

Сейчас в зоопарке живут два гепарда — самец Кода и самка Эстер. Их привезли из провинции Лимпопо в Южной Африке.

Ранее Новосибирский зоопарк подвел итоги года. В 2023 году в зоопитомнике на свет появились 900 детенышей животных. Сейчас коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты. Также этом году построили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. Что еще нового появилось в зоопарке, читайте по ссылке.

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