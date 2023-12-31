Гепардов, резвящихся в снегу, сняли на видео в Новосибирском зоопарке

Ранее Новосибирский зоопарк подвел итоги года. В 2023 году в зоопитомнике на свет появились 900 детенышей животных. Сейчас коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты. Также этом году построили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. Что еще нового появилось в зоопарке, читайте по ссылке.