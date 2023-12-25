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Осмотрела владения и показала чудеса скалолазания: пума Эри прогулялась на свежем воздухе — видео

В нашем зверинце пумы содержатся с 1967 года

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Средний вес взрослого самца — 53–72 кг

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В Новосибирском зоопарке пума по имени Эри устроила себе прогулку на свежем воздухе после плотного завтрака. Милое видео сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах видно, как большая кошка прошлась по вольеру и осмотрела свои владения, а после показала чудеса скалолазания по деревянным конструкциям, которые установлены в ее загоне.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

В Новосибирском зверинце пумы содержатся с 1967 года и регулярно обзаводятся потомством. Пума — самый крупный представитель малых кошек, хотя по размерам конкурирует с леопардом. Средний вес взрослого самца — 53–72 кг.

Ранее в Новосибирском зоопарке фенек лег калачиком, спрятал нос в свою шерсть и уснул. Милое видео из зоопарка.

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