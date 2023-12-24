В новосибирском зоопарке пересчитают всех животных — почему это сложно и займет полтора месяцев

В зоопарке Новосибирска рассказали, как будут проводить инвентаризацию в 2023 году. Сотрудникам нужно посчитать всех животных. Весь процесс займет около полутора месяцев и в инвентаризации будут участвовать практически все сотрудники.
Как отметили в зоопарке, также будут подсчитывать материалы и оборудования. А для инвентаризации животных нужны особые методики.
— В рамках инвентаризации нам надо пересчитать всех животных. Каждого из них мы осматриваем. По возможности, конечно, к каждому надо подойти, оценить его состояние. Особая задача — пересчет рыб и птиц, которые содержатся большими группами. Они не сидят и не стоят на месте, они в постоянном движении, могут прятаться в укрытиях. Если это маленькие рыбки в большом аквариуме или певчие птицы в большом вольере, то тут иногда приходится ходить и считать по несколько дней или фотографировать и уже по фото всё сверять, — говорит заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило.
Зоологи должны отчитаться о количестве рожденных малышей, научной, зоотехнической, ветеринарной работе в их отделах и составить планы по формированию пар для получения потомства у различных видов. Научно-информационный отдел формирует план экологических праздников, работе с юннатами, показательных кормлений, выездных мероприятий. Все службы рассчитывают потребности в кормах, медикаментах, материалах и планируют закупки.
На этой неделе директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал о планах развития зверинца до 2050 года. В интервью блогеру Baranovmovie он оценил возможность появления в зоопарке панд, слонов и жирафов.