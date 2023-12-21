Вылизывали и кусали друг друга: рыси решили поиграть в Новосибирском зоопарке — милое видео

Сибирские рыси Бусинка и Лекс вышли на прогулку в вольере в Новосибирском зоопарке. Они играли и вылизывали друг другу шерсть, иногда кусая лапы и уши.
Диких кошек сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова 20 декабря.
На кадрах, которые опубликовала сибирячка, можно заметит, как Бусинка и Лекс ухаживают друг за другом, вылизывая шерсть. Затем дикие кошки устроили игры, во время которых один из хищников укусил другого.
— Вылизывались, бегали, прыгали высоко. Они немного успокаивались, а потом опять начинали свои игры, — рассказала НГС автор видео Анна Новикова. — Очень долго друг друга вылизывали.
В группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» указано, что рыси «неизменно показывают себя образцовыми родителями». Бусинка стала мамой во второй раз в 2017 году, за год до этого у нее также родились детеныши. В Новосибирском зоопарке рыси размножаются с 1968 года.
В середине декабря Новосибирский зоопарк опубликовал видео с ленивцем. Смотрим кадры с животным.