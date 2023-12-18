«Вот таким может быть понедельник»: новосибирский зоопарк показал видео с медлительным ленивцем

Новосибирский зоопарк утром в понедельник, 18 декабря, опубликовал видео с ленивцем. На кадрах животное зевает и сонно моргает.
— Вот таким может быть понедельник, если ты двупалый ленивец, — говорится в подписи к видео.
В группе зоопарка во «ВКонтакте» рассказывали о ленивцах подробнее. Эти животные занесены в Международную Красную книгу. Они обитают в лесах Амазонии. Большую часть дня ленивцы практически неподвижны, их медлительность связана с тем, что у них замедлен обмен веществ, а температура тела ниже, чем у других млекопитающих — она составляет 33–35 градусов, а иногда может опускаться до 24 градусов. Средняя продолжительность жизни ленивцев в природе составляет 20 лет, в зоопарках — 40 лет.
В Новосибирском зоопарке эти животные содержатся с 2007 года. Международжный день ленивца отмечают 20 октября.
На прошлой неделе зоопарк показал видео с зевающим бинтуроногом. Эти животные отличаются скрытностью и осторожностью.