«Вот таким может быть понедельник»: новосибирский зоопарк показал видео с медлительным ленивцем

В группе зоопарка во «ВКонтакте» рассказывали о ленивцах подробнее. Эти животные занесены в Международную Красную книгу. Они обитают в лесах Амазонии. Большую часть дня ленивцы практически неподвижны, их медлительность связана с тем, что у них замедлен обмен веществ, а температура тела ниже, чем у других млекопитающих — она составляет 33–35 градусов, а иногда может опускаться до 24 градусов. Средняя продолжительность жизни ленивцев в природе составляет 20 лет, в зоопарках — 40 лет.