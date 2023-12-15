Любит фрукты и живет на деревьях: Новосибирский зоопарк показал видео со скрытным бинтуронгом

Новосибирский зоопарк опубликовал в телеграм-канале видео со скрытным «кошачьим медведем» — бинтуронгом. Посмотрите на эти милые кадры.
В группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» пишут, что эти звери — представители семейства виверровых, они живут в густых тропических лесах. Бинтуронги распространены в Юго-Восточной Азии, их можно встретить на островах Суматра, Ява, Калимант, Палаван.
— Зачастую бинтуронгов называют «кошачьими медведями» из-за внешнего сходства строения тела с кошачьими и манеры передвижения по земле — как медведи, они ступают всей плоскостью лапы. Их движения медленные и осторожные. С помощью хватательного хвоста они хорошо лазают по деревьям. Также они хорошие пловцы и ныряльщики, — пишет Новосибирский зоопарк.
Бинтуронги активны по ночам и живут в основном на деревьях, на высоте до 20 метров. Рацион животных примерно на 80% состоит из фруктов. Также «кошачьи медведи» питаются насекомыми, небольшими птицами, яйцами, рыбами и падалью.
В конце ноября новосибирский зоопарк показал видео с детенышами животных и их мамами. Посмотрите на эти милые кадры.