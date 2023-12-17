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В Сибири котик почти месяц просидел в заточении без еды и воды. Его вызволили из плена, но он погиб

Помощь пришла слишком поздно

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Так выглядел пушистик в момент спасения

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В Красноярске котик около месяца просидел в заточении без еды и воды, его бросил опекун, а потом спасли волонтеры, но было уже поздно. Участковый нашел владельца замурованной квартиры. До этого хозяина квадратов, по словам соседей, не было видно месяц, пишет красноярский NGS24.RU.

Вечером 16 декабря кота отвезли в ветклинику, он был в тяжелом состоянии. 17 декабря утром у пушистого отказали все органы, он скончался. Четырехлапому успели дать кличку Себастьян.

Как рассказали нам волонтеры, в замурованной квартире жила бабушка, летом этого года она умерла и в дом заселился ее внук. Парень ушел и закрыл кота одного.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «ХАТИКО» — скорая помощь животным! г. Красноярск / vk.com

Жалобный плач кота услышала жительница дома на Воронова, 49. Оксана рассказала в группе «Дорога Домой помощь животным Красноярска», что животное почти месяц сидит в запертой полуразрушенной квартире без еды и воды.

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