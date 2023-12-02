Новосибирский зоопарк готовится к зиме – некоторых животных перевели в теплые вольеры

Новосибирский зоопарк подготовился к зимнему сезону. Теплолюбивых животных уже перевели в теплые вольеры, где они проведут ближайшие пять месяцев.



— В этом году зима приходит в Сибирь по календарю. После довольно теплого и малоснежного ноября наступает декабрь с морозами и снегопадами. Новосибирский зоопарк встречает зиму с радостью и в полной готовности, — рассказали на сайте зоопарка имени Шило.

