Новосибирский зоопарк готовится к зиме – некоторых животных перевели в теплые вольеры

Новосибирский зоопарк подготовился к зимнему сезону. Теплолюбивых животных уже перевели в теплые вольеры, где они проведут ближайшие пять месяцев.
— В этом году зима приходит в Сибирь по календарю. После довольно теплого и малоснежного ноября наступает декабрь с морозами и снегопадами. Новосибирский зоопарк встречает зиму с радостью и в полной готовности, — рассказали на сайте зоопарка имени Шило.
Теплые вольеры имеют системы жизнеобеспечения, которые тщательно контролируются техническими службами. Для птиц, которые содержатся круглый год на улице, сотрудники зоопарка застелили пол в вольерах сеном и соломой.
— Для многих пернатых сделаны дополнительные шалашики из веток, которые могут защитить от ветра, — уточнили в зоопарке.
Также в больших и малых бассейнах уже начали спускать воду, вновь их наполнят следующей весной.
Ранее в Новосибирском зоопарке рассадили манулов по новым вольерам. В первую очередь переехали котята манулы Евы, которым в конце октября исполнилось уже полгода. Также переместили и несколько уже взрослых животных.