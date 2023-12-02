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Новосибирский зоопарк готовится к зиме – некоторых животных перевели в теплые вольеры

В них обитатели зоопарка проведут ближайшие пять месяцев

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Для зверей, которые зимуют на улице, пол в вольерах застелили сеном и соломой

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Новосибирский зоопарк подготовился к зимнему сезону. Теплолюбивых животных уже перевели в теплые вольеры, где они проведут ближайшие пять месяцев.

— В этом году зима приходит в Сибирь по календарю. После довольно теплого и малоснежного ноября наступает декабрь с морозами и снегопадами. Новосибирский зоопарк встречает зиму с радостью и в полной готовности, — рассказали на сайте зоопарка имени Шило.

Теплые вольеры имеют системы жизнеобеспечения, которые тщательно контролируются техническими службами. Для птиц, которые содержатся круглый год на улице, сотрудники зоопарка застелили пол в вольерах сеном и соломой.

— Для многих пернатых сделаны дополнительные шалашики из веток, которые могут защитить от ветра, — уточнили в зоопарке.

Также в больших и малых бассейнах уже начали спускать воду, вновь их наполнят следующей весной.

Ранее в Новосибирском зоопарке рассадили манулов по новым вольерам. В первую очередь переехали котята манулы Евы, которым в конце октября исполнилось уже полгода. Также переместили и несколько уже взрослых животных.

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