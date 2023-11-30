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Лисы позировали перед камерой в Новосибирском зоопарке — видео с пушистыми красавицами

Животные отличаются своей осторожностью

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Подойти ближе к животному не получилось из-за ограждений

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Лисы из Новосибирского зоопарка прогулялись перед камерой постоянной посетительницы Анны Новиковой. На кадрах животные ведут себя так, будто бы им нравится позировать и показывать свою красоту.

На кадры попали три лисы: две рыжих и одна белая. Рыжая села максимально билизко к решетке и пристально смотрела на посетительницу зоопарка. Затем другая лиса встала лапами на каменную часть вольера и вытянула шею. Белая лисица все это время была в стороне. Автор видео, Анна Новикова, отметила, что снять лисиц ближе не получилось, потому что за ограждения заходить нельзя.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

В группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» о лисах рассказывают подробней. Эти животные не относятся к угрожаемым видам. Они обитают в сибирских лесах. Животные отличаются осторожностью, наблюдательностью и стрессоустойчивостью. Лисы в Новосибирском зоопарке очень разные по своему темпераменту: одни — спокойные, другие — агрессивные, некоторые лисы любят укромные места, а кто-то предпочитает быть на виду.

На выходных Новосибирский зоопарк опубликовал милое видео детенышей с их мамами. На кадры попали манулята, ленивец и крошечный медоед.

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