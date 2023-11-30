Лисы позировали перед камерой в Новосибирском зоопарке — видео с пушистыми красавицами

На кадры попали три лисы: две рыжих и одна белая. Рыжая села максимально билизко к решетке и пристально смотрела на посетительницу зоопарка. Затем другая лиса встала лапами на каменную часть вольера и вытянула шею. Белая лисица все это время была в стороне. Автор видео, Анна Новикова, отметила, что снять лисиц ближе не получилось, потому что за ограждения заходить нельзя.