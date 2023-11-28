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Белые медвежата решили поиграть в прятки в Новосибирском зоопарке — одна из сестер спряталась под лестницу

Развлечения Белки и Стрелки пали на видео

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Во время игры между сестрами произошла небольшая драка

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Белые медведицы Белка и Стрелка решили поиграть в прятки. Забавное видео сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.

Судя по кадрам, одна из медведиц спряталась под лестницу, которая ведет в бассейн. Пытаясь найти сестру, вторая медведица заглядывает под лестницу и между ними начинается драка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Ранее Белка и Стрелка попытались сломать лед, который начал сковывать бассейн в вольере. Сестры-близняшки своими силами старались, как можно дольше продлить возможность искупаться в искусственном водоеме.

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