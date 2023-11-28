Белые медвежата решили поиграть в прятки в Новосибирском зоопарке — одна из сестер спряталась под лестницу

Белые медведицы Белка и Стрелка решили поиграть в прятки. Забавное видео сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.
Судя по кадрам, одна из медведиц спряталась под лестницу, которая ведет в бассейн. Пытаясь найти сестру, вторая медведица заглядывает под лестницу и между ними начинается драка.
Ранее Белка и Стрелка попытались сломать лед, который начал сковывать бассейн в вольере. Сестры-близняшки своими силами старались, как можно дольше продлить возможность искупаться в искусственном водоеме.