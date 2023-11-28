Очаровательный соболек стащил хлебушек у инспекторов Тунгусского заповедника

В Красноярском крае сотрудники заповедника «Тунгусский» показали запись с «видеоловушки», как соболь крадет у них хлеб, передают наши коллеги из NGS24.
Зверек раскопал тайник, в который люди сложили еду. Но, видимо, у животного проснулась совесть, потому что забрал он лишь небольшую часть.
— Зима — тяжелое время для всех, но не для соболя. На служебных кордонах заповедника всегда можно найти что-то вкусненькое. Соболь дождался, пока госинспекторы уедут с кордона патрулировать особо охраняемую территорию заповедника «Тунгусский», пробрался в пакет с продуктами и прихватил пару кусочков хлеба. Спрятал недалеко от кордона в снегу. Через некоторое время, убедившись, что никто не заметил пропажи, вернулся на место преступления и перепрятал добычу, — рассказали на странице заповедника.
Тунгусский заповедник регулярно показывает забавные видео из жизни диких животных. Посмотрите, как медведь проверяет на прочность предупреждающий знак в лесу, а другой медведь зашел в гости в домик охраны заповедника и устроил там погром.
В октябре в Республике Алтай котята снежного барса сломали видеоловушку. Это произошло в Сайлюгемском национальном парке.