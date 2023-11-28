Аккуратно шагает и не отходит от мамы: в Новосибирске родился малыш миниатюрной антилопы дикдик — милое видео

В Новосибирске родился малыш маленькой антилопы дикдик. Пополнение в семействе сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. На кадрах видно, как недавно рожденный малыш аккуратно переступает через ветки и не отходит далеко от мамы.
Впервые дикдики появились в Новосибирском зоопарке летом 2019 года. Две самки и самец прибыли в Новосибирск в июле 2019 года из Москвы и Братиславы, указано в описании к видео. Первый малыш у антилоп родился в октябре 2019 года, второе потомство - в марте 2020 года, а через год на свет появились еще два детеныша. В Новосибирском зоопарке дикдиков можно увидеть в павильоне «Тропический мир».
Ранее маленькая пума, которая недавно появилась в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, начала понемногу обживаться в вольере. Малышка уже зевает перед посетителями и щурит глаза.