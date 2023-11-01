freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 92.02
eur 97.93
СрочноНачали строить мини-город в Октябрьском районе
Все новости
Все новости

Маленькая пума из Новосибирского зоопарка улыбнулась и прищурила глаза — смотрим милое видео

Животное пока еще прячется за камнями от посетителей

324

Пума еще ведет себя аккуратно

Поделиться

Маленькая пума, которая недавно появилась в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, начала понемногу обживаться в вольере. Малышка уже зевает перед посетителями и щурит глаза. Нового обитателя зоопарка сняла на видео постоянная гостья Анна Новикова.

Судя по записи, пума начала привыкать к новому вольеру, она еще скрывается за камнями, но уже спокойно подглядывает за посетителями. На видео животное аккуратно крадется, облизывается, после щурит глазки и кажется, что улыбается.

Недавно посетительница зоопарка чуть не лишилась телефона, когда слишком близко поднесла его к клетке с манулами.

По теме

PumaНовосибирский зоопаркЖивотные
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter