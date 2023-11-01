Маленькая пума из Новосибирского зоопарка улыбнулась и прищурила глаза — смотрим милое видео

Маленькая пума, которая недавно появилась в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, начала понемногу обживаться в вольере. Малышка уже зевает перед посетителями и щурит глаза. Нового обитателя зоопарка сняла на видео постоянная гостья Анна Новикова.
Судя по записи, пума начала привыкать к новому вольеру, она еще скрывается за камнями, но уже спокойно подглядывает за посетителями. На видео животное аккуратно крадется, облизывается, после щурит глазки и кажется, что улыбается.
Недавно посетительница зоопарка чуть не лишилась телефона, когда слишком близко поднесла его к клетке с манулами.