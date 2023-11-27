«Это отвал всего»: новосибирские ветеринары улетели во Владикавказ — они прооперировали 70 алабаев

Волонтеры и врачи «Базы реабилитации животных» из Кольцово уехали во Владикавказ, чтобы провести операции бездомных животным. В первый день, 24 ноября, на территории Владпитомника прошел первый операционный день. Как рассказали волонтеры у себя в социальных сетях, стерилизацию сделали 70 собакам за 13 часов.
Во время первого операционного дня работали 7 волонтеров, 2 врача из Новосибирска, 1 врач из Владпитомника и 3 волонтера из Владпитомника. Из 70 собак прооперировали 44 суки и 26 кобелей.
— Честно. Это отвал всего. Очень сложно передать насколько это было тяжело. Но мы осознанно в эту акцию не брали на запись кошек, потому что кошек оперировать льготно проще и дешевле каждому волонтеру. 30–40–60 килограммовые собаки — это не посильно для зоозащитников. Очень дорого. А собаки здесь богатырские, сами посмотрите какие алабаи бездомные, — рассказали в «НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово» во Вконтакте.
Проект, когда новосибирские волонтеры выезжают для стерилизации бездомных животных в другие города, начался в апреле 2023 года.
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