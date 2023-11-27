«Это отвал всего»: новосибирские ветеринары улетели во Владикавказ — они прооперировали 70 алабаев

Волонтеры и врачи «Базы реабилитации животных» из Кольцово уехали во Владикавказ, чтобы провести операции бездомных животным. В первый день, 24 ноября, на территории Владпитомника прошел первый операционный день. Как рассказали волонтеры у себя в социальных сетях, стерилизацию сделали 70 собакам за 13 часов.