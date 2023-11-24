После урагана сибиряки нашли двух уставших фламинго: ветеринар набрал им ванну у себя дома — видео

Жители Чойского района республики Алтай нашли на дороге двух розовых фламинго. Информация об этом появилась в алтайских телеграм-каналах и на сайте Сайлюгемского нацпарка.
Птиц забрали сотрудники Сайлюгемского нацпарка. Ветеринарный врач ГЛК «Манжерок» и общественный инспектор по обращению с животными Александр Ярыгин снял на видео, как птицы едят гаммарус в его ванной.
— Кто-то в ванну ходит с уточками резиновыми. А у меня вот в ванной розовый фламинго, — говорит он на видео. — Сразу с ходу начали пить. Выпустил три пачки гаммаруса. И вот они начали фильтровать воду. Хоть так, хоть маленько что-то поедят.
Сотрудники Сайлюгемского нацпарка предположили, что недавний ураган мог сбить птиц по пути во время миграции, и выразили благодарность спасителям редких птиц. Пока фламинго останутся в Барнаульском зоопарке под наблюдением орнитологов. Также на сайте нацпарка сообщается о том, что недавно ветеринарам привозили еще одного фламинго, но птица, к сожалению, не выжила.
Не исключено, что это был фламинго, которого пару недель назад заметили в Новосибирской области.