freedom
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 88.12
eur 96.23
СрочноОчевидцы доставали пострадавших из машин после ДТП
Все новости
Все новости
Подробности

После урагана сибиряки нашли двух уставших фламинго: ветеринар набрал им ванну у себя дома — видео

Птиц увезли на зимовку в Барнаульский зоопарк

2 338
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Розовые фламинго чуть не погибли — орнитологи предполагают, что они сбились с пути во время урагана

Видео: Сайлюгемский нацпарк / телеграм-канал

Жители Чойского района республики Алтай нашли на дороге двух розовых фламинго. Информация об этом появилась в алтайских телеграм-каналах и на сайте Сайлюгемского нацпарка.

Птиц забрали сотрудники Сайлюгемского нацпарка. Ветеринарный врач ГЛК «Манжерок» и общественный инспектор по обращению с животными Александр Ярыгин снял на видео, как птицы едят гаммарус в его ванной.

— Кто-то в ванну ходит с уточками резиновыми. А у меня вот в ванной розовый фламинго, — говорит он на видео. — Сразу с ходу начали пить. Выпустил три пачки гаммаруса. И вот они начали фильтровать воду. Хоть так, хоть маленько что-то поедят.

Сотрудники Сайлюгемского нацпарка предположили, что недавний ураган мог сбить птиц по пути во время миграции, и выразили благодарность спасителям редких птиц. Пока фламинго останутся в Барнаульском зоопарке под наблюдением орнитологов. Также на сайте нацпарка сообщается о том, что недавно ветеринарам привозили еще одного фламинго, но птица, к сожалению, не выжила.

Не исключено, что это был фламинго, которого пару недель назад заметили в Новосибирской области.

По теме

Розовый фламингоЗоопаркУраган
  • ЛАЙК11
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter