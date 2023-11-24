После урагана сибиряки нашли двух уставших фламинго: ветеринар набрал им ванну у себя дома — видео

Сотрудники Сайлюгемского нацпарка предположили, что недавний ураган мог сбить птиц по пути во время миграции, и выразили благодарность спасителям редких птиц. Пока фламинго останутся в Барнаульском зоопарке под наблюдением орнитологов. Также на сайте нацпарка сообщается о том, что недавно ветеринарам привозили еще одного фламинго, но птица, к сожалению, не выжила.

