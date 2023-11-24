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Дымчатый леопард Яви показала, как она тщательно умывается, лежа в гамаке, — милое видео из Новосибирского зоопарка

Леопард живет в Новосибирске с 2013 года

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Яви занимается наведением красоты, не обращая внимания на посетителей

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Дымчатый леопард Яви устроила день чистоты в Новосибирском зоопарке. Уходовые процедуры дикой кошки сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах можно увидеть, как большая кошка, лежа в гамаке, тщательно вылизывает шерстку. Не обращая внимания на посетителей зоопарка, Яви занимается наведением красоты.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Дымчатый леопард поступил в Новосибирский зоопарк 15 января 2013 года. Полуторагодовалого самца по имени Шан привезли из зоопарка города Усти-над-Лабем, Чехия. Через месяц к нему приехала подруга — 7-месячная Яви. Она родилась в зоопарке чешского города Острава в июле 2012 года. В 2021 году привезли в зоопарк еще пару дымчатых леопардов.

Ранее маленькая пума, которая недавно появилась в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, начала понемногу обживаться в вольере. Малышка уже зевает перед посетителями и щурит глаза.

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