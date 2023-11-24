Дымчатый леопард Яви показала, как она тщательно умывается, лежа в гамаке, — милое видео из Новосибирского зоопарка

Дымчатый леопард Яви устроила день чистоты в Новосибирском зоопарке. Уходовые процедуры дикой кошки сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На кадрах можно увидеть, как большая кошка, лежа в гамаке, тщательно вылизывает шерстку. Не обращая внимания на посетителей зоопарка, Яви занимается наведением красоты.
Дымчатый леопард поступил в Новосибирский зоопарк 15 января 2013 года. Полуторагодовалого самца по имени Шан привезли из зоопарка города Усти-над-Лабем, Чехия. Через месяц к нему приехала подруга —
Ранее маленькая пума, которая недавно появилась в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, начала понемногу обживаться в вольере. Малышка уже зевает перед посетителями и щурит глаза.