Объедает синиц и белок: в Заельцовском парке заметили кедровку — она не может найти любимую еду

В Заельцовском парке в Новосибирске заметили птичку кедровку. Как рассказал редакции НГС биолог Алексей Яновский, такой вид пернатых обычно обитает в тайге и на севере области. Птица могла прилететь в город из-за скудного урожая орехов. Фотографии и видео с птицей опубликовали в паблике «Заельцовский» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам биолога Алексея Яновского, в парк действительно прилетела кедровка, также птицу называют ореховка. Величиной она примерно с голубя или чуть поменьше, по всему оперению у кедровки заметны светлые пятна. Из кормов птица предпочитает кедровые орехи.
— Ближайшие кедрачи находятся в 100 км от Новосибирска в Колыванском районе, но урожай на кедровые шишки не каждый год, они быстро падают на землю. Порой кедровкам приходится кочевать в поисках кедров с шишками или обходиться другими кормами в частности семенами сосны с которыми дело обстоит проще, — говорит биолог. — По слухам, нынче урожай на кедровые орехи в тайге к северу от Новосибирской области скудный, чем и объясняется появление кедровок в сосновых лесах под Новосибирском. Они могут посещать кормушки, куда горожане подсыпают еду для синиц и белок.
Алексей Яновский отмечает, что кедровку можно назвать лесоводом, потому что она набирает орехи в мешочек подклювья и прячет их в лесной подстилке про запас. Орнитологи удивляются, как кедровки запоминают и находят места своих кладовых в будущем. При этом спрятанные осенью орехи прорастают весной и порой очень далеко от кедров, так благодаря птице увеличиваются посадки, а кедр возобновляется в природе.
Недавно жители Новосибирска увидели птицу похожую на большого воробья, она могла остаться из-за теплой погоды.