«Живет в офисе»: в Новосибирске ищут новых друзей Оушену — бенгала оценили в 45 тысяч рублей

Характер кота

Владельцы кота по кличке Оушен отмечают, что продают его только в частный дом, а для квартиры он не подойдет. В объявлении указано, что он — очень классный, добрый, дружелюбный парень, любящий внимание и заботу, но есть и свои особенности. Например, питается только куриными головами.



— В квартиру нельзя, потому что любит взбираться по дверным косякам и другим предметам мебели. Может использовать предметы мебели как когтеточку. И отучить его от этого невозможно, такие уж у него гены, — пояснила в объявлении владелица кота Анжела.

