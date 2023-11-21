«Живет в офисе»: в Новосибирске ищут новых друзей Оушену — бенгала оценили в 45 тысяч рублей

В Новосибирске продают бегала F1 за 45 тысяч рублей. Коту ищут добрых и любящих хозяев. Объявление владельцы разместили на сайте «Avito».
Бенгал — порода, выведенная в результате скрещивания домашних кошек и азиатской леопардовой кошки, именно поэтому бенгал — единственная домашняя кошка, у которой могут быть розетки, подобные отметинам на шкуре леопарда, ягуара и оцелота. В зависимости от того, насколько животное по родству близко к азиатской леопардовой кошке, различают группы бенгалов. Чем больше процент дикой крови, тем крупнее и дороже кошка. Например, бенгал F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашней кошкой, и т.д.
Характер кота
Владельцы кота по кличке Оушен отмечают, что продают его только в частный дом, а для квартиры он не подойдет. В объявлении указано, что он — очень классный, добрый, дружелюбный парень, любящий внимание и заботу, но есть и свои особенности. Например, питается только куриными головами.
— В квартиру нельзя, потому что любит взбираться по дверным косякам и другим предметам мебели. Может использовать предметы мебели как когтеточку. И отучить его от этого невозможно, такие уж у него гены, — пояснила в объявлении владелица кота Анжела.
Сибирячка добавила: содержать бенгала Оушена следует в вольере или в отдельном помещении в доме. Кроме того, хищник очень любит гулять. Кот веселый и забавный, ему очень важно постоянное внимание. Оушен привыкает к хозяину, может невзлюбить посторонних.
— Ищу ответственных хозяев. Животное — не игрушка. Он очень активный. Прийти полежать на животике — не про него. Своенравный, дает гладить, только когда сам этого хочет. Но от такого характера он еще интереснее. Продаем, так как переезжаем, и нет возможности на новом месте держать его в удобных для него условиях, — указано в объявлении.
Корреспондент НГС связалась с владелицей хищника Анжелой. Она рассказала, что Оушена ее семья решила завести, так как хотелось необычного питомца. Жительница Новосибирска отмечает: это было не безответственное, а взвешенное решение.
— Мы искали разную информацию о них, до того, как завести. Но о том, что кот будет взбираться по косякам, нигде не было написано, и заводчики о таком не говорили. Это был сюрприз, и мы приняли его таким, какой он есть. Контакт с Оушеном установили легко. Он сразу выбрал меня своим главным хозяином. А так, как я больше всего времени проводила с ним, он больше всего привык ко мне, хотя и принимает всех членов семьи и друзей, — объяснила женщина.
По словам Анжелы, кот очень умный, его даже удалось обучить паре команд. Например, он знает команды «место», «сидеть». Сибирячка уверена: это не совсем кот, она называет его «котопес». Оушен приходил к хозяйке по ночам с игрушкой и просил покидать ее. Как пес бегает за ней и приносит в зубах игрушку, чтобы снова кинули, но делает это, когда сам хочет играть. Любит воду, купаться готов каждый день или просто сидеть и смотреть, как течет вода из-под крана. Владелица кота отметила, что он издает странные звуки.
— Он очень громко разговаривает. Звуки, которые он издает, больше напоминают птеродактиля, чем кота. Бывает очень ласковым, приходит погладиться и поговорить, или просто посидеть рядом. Прогулки для него — обязательны. Обожает ходить вынюхивать и все разглядывать на улице, но в вечернее или ночное время, так как при виде большого количества людей или машин пугается и ищет, куда спрятаться. У нас гулял со шлейкой в собственном дворе на закрытой территории. Думаю, можно и без нее, — объясняет Анжела.
У кота есть ветеринарный паспорт, сделаны все прививки, есть чип. Приучать нго к новым хозяевам сибирячка планирует, организовав несколько встреч. Анжела опасается, что коту может не понравиться новый владелец, но, уверена она, в нынешних условиях ему тоже тяжело — кот живет в отдельном офисе уже пару месяцев, так как арендодатели запрещают животных в квартире. Анжела отмечает, что в помещении, где живет сейчас Оушен, есть лежаки, игрушки, система отопления, которую семья контролирует через «Яндекс станцию» из дома. Хозяева приезжают к нему каждый день утром и вечером и проводят с ним время.
Почему его продают
Владелица кота признается: она пыталась пристроить Оушена к знакомым временно, но у всех есть животные, а он, скорее всего, с ними не уживется. Семья поняла, что будет лучше для кота найти ему новых владельцев — ему нужна свобода и частое внимание.
— Самое главное, чтобы его любили также, как любим его мы. И прощали его маленькие шалости. Сейчас мы кормим его два раза в день, гуляем, гладим, играем. Но ему не хватает внимания — раньше он все время был дома со мной, и он все чаще просится гулять. Поэтому дом с собственным двором был бы для него идеальным вариантом. Нам ужасно жаль его отдавать. Когда мы заводили Оши, то не могли и предположить, что придется переезжать на временное место, — заключила Анжела.
Кот с первого дня ходит в лоток, и не изменяет своей традиции даже во время прогулок на улице — терпит до дома. Сейчас Оушену 5 лет. К слову, на «Avito» продают всего несколько котят и котов-бенгалов в Новосибирске.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают котенка с кровью дикого хищника. Владелец рассказал, что ближайший предок животного — камышовый кот.