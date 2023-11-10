Зевнул и показал, как точит когти: манул вышел на прогулку в зоопарке — видео

Манул Зеленогорск вышел на прогулку в вольере в Новосибирском зоопарке. Дикий кот решил показать, как точит коготки, а также потерся мордочкой о прутья. Действия манула сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
— Я уже уходила от вольера и сказала, что не видно моего друга. Он услышал голос и высунул голову. Потом вышел и подошёл, — рассказала НГС Анна Новикова.
На кадрах можно заметить, как дикий кот поворачивается к посетителям зоопарка и зевает. Во время прогулки в снегу манул показал новосибирцам, как точит когти, после чего вернулся к сетке вольера и забрался в будку.
Несколько дней назад белые медвежата Белка и Стрелка играли со своей любимой канистрой. Одна из сестер стащила у другой канистру, развлечения животных попали на видео.