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Зевнул и показал, как точит когти: манул вышел на прогулку в зоопарке — видео

После этого Зеленогорск вернулся в будку

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Видео с диким котом сибирячка сняла 9 ноября

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Манул Зеленогорск вышел на прогулку в вольере в Новосибирском зоопарке. Дикий кот решил показать, как точит коготки, а также потерся мордочкой о прутья. Действия манула сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

— Я уже уходила от вольера и сказала, что не видно моего друга. Он услышал голос и высунул голову. Потом вышел и подошёл, — рассказала НГС Анна Новикова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Дикий кот вышел к посетителям зоопарка

Видео: Анна Новикова/youtube.com

На кадрах можно заметить, как дикий кот поворачивается к посетителям зоопарка и зевает. Во время прогулки в снегу манул показал новосибирцам, как точит когти, после чего вернулся к сетке вольера и забрался в будку.

Несколько дней назад белые медвежата Белка и Стрелка играли со своей любимой канистрой. Одна из сестер стащила у другой канистру, развлечения животных попали на видео.

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