Стащила у сестры: медвежата из новосибирского зоопарка поспорили, чья канистра, — забавное видео

В зоопарке Новосибирска знаменитые белые медвежата Белка и Стрелка играли со своей любимой канистрой. На видео, как одна из сестер стащила у другой канистру, сняла сибирячка Анна Новикова. Видео Анна опубликовала сегодня, 8 ноября, на «Ютьюбе».
На видео Белка, как уточняет Анна Новикова, стояла на ступеньках, а Стрелка плавала в бассейне. Белка попыталась поплавать вместе с сестрой, но, когда та отвернулась, забрала канистру и убежала.
Стрелка побежала за Белкой, и медвежата чуть не подрались. Канистра всё-таки осталась у Стрелки, а Белка пошла плавать и эффектно прыгнула в воду.
Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка решил порадовать гостей из Москвы и спустился к сетке. Пара приехала специально ради манулов.