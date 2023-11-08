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Стащила у сестры: медвежата из новосибирского зоопарка поспорили, чья канистра, — забавное видео

Белка хотела запрыгнуть к Стрелке в бассейн, но убежала с канистрой

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Девочки поспорили сначала из-за бассейна

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В зоопарке Новосибирска знаменитые белые медвежата Белка и Стрелка играли со своей любимой канистрой. На видео, как одна из сестер стащила у другой канистру, сняла сибирячка Анна Новикова. Видео Анна опубликовала сегодня, 8 ноября, на «Ютьюбе».

На видео Белка, как уточняет Анна Новикова, стояла на ступеньках, а Стрелка плавала в бассейне. Белка попыталась поплавать вместе с сестрой, но, когда та отвернулась, забрала канистру и убежала.

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Мама медвежат спокойно пошла пить воду

Видео: Анна Новикова / YouTube.com

Стрелка побежала за Белкой, и медвежата чуть не подрались. Канистра всё-таки осталась у Стрелки, а Белка пошла плавать и эффектно прыгнула в воду.

Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка решил порадовать гостей из Москвы и спустился к сетке. Пара приехала специально ради манулов.

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МедвежатаЗоопаркКанистраНовосибирск
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