«Его называли медвежонком»: как три новосибирские семьи борются за одного бездомного лабрадора

История этого черного лабрадора удивительна и достойна уж если не экранизации, то хотя бы статьи на популярном городском портале. Собака за неполный месяц успела потеряться, найтись и сменить несколько хозяев, которые выясняли между собой, кому она принадлежит. Одна семья даже написала заявление в полицию и готова пойти на генетическую экспертизу, чтобы доказать, что они — настоящие хозяева лабрадора. Корреспондент НГС Илья Калинин пообщался со всеми, кто был причастен к спасению собаки, и попытался выяснить правду.
Потерявшийся черный лабрадор
Потерявшийся черный лабрадор 7 октября забрел в один из дворов многоэтажки микрорайона Шлюз. Старшая по дому Мария Роговая рассказала, что собака весь день играла с местными детьми, а на ночь осталась во дворе.
— Стало жалко пса, ведь ночи уже были холодные. Я стала писать во все домовые чаты и попыталась разместить объявление в группу Шлюза в соцсети «ВКонтакте». Но там уже кто-то с утра разместил объявление про найденную собаку. И вдруг где-то в двенадцатом часу ночи мне звонит одна знакомая, — рассказала Мария Роговая.
Знакомая рассказала, что нашлась девушка, которая может забрать пса на временную передержку, чтобы он не мерз по ночам на улице. Так потерявшийся лабрадор обрел себе первое временное жилье.
— Девушка собаку два дня подержала и закатила истерику, что ей всучили собаку и она сейчас выгонит ее на улицу… Видимо, каждый из нас понял по-своему: я решила, что она берет пса на время, пока не найдутся хозяева, а девушка поняла, что ей дали его всего на пару дней. Хотя она девушка хорошая: гуляла с собакой по лесу, ходила к ветеринару, купила хороший корм, — рассказывает Мария Роговая.
Собаку никто на улицу не выгнал, но поиски хозяев, замечает Мария, после этого усилились по всем направлениям: помимо размещения объявлений в соответствующих пабликах, стали искать информацию по приютам и ветеринарным клиникам. Владельцев лабрадора разыскать не удалось, но нашлась Элла — молодая мать двоих детей, которая решила забрать собаку себе.
Новая хозяйка
В новом доме лабрадор прожил примерно три недели. А после этого кто-то начал активно писать Марии Роговой сообщения с просьбой вернуть пса даже за вознаграждение. Телефон объявившихся новых хозяев Мария передала Элле, но контакта с этими людьми установить не удалось — просто никто не поверил, что они настоящие хозяева.
— Я передала телефон новой хозяйке Элле и сказала, мол, если хочешь — общайся. Они связались, как потом выяснилось, но ни о чем не договорились. Скажем так, мы с новой хозяйкой не очень верили в то, что объявившаяся еще одна хозяйка — реальная. Ведь такое дикое количество объявлений было в интернете, что потерявшие собаку должны были увидеть. Новая или старая хозяйка сказала, что они не искали на Шлюзе, так как не знали, что собака сюда пойдет, — рассказала Мария.
«Где они были три недели?» — недоумевает Мария по поводу, как ей кажется, нерасторопности прежних хозяев. А те в свою очередь уверяют, что у них просто нет «ВКонтакте». К тому же искали они совершенно в другом направлении.
1 ноября Мария и Элла встретились на прогулке с лабрадором. К этому времени пес обрел имя (Джек), посетил ветклинику и получил паспорт.
— И вдруг проходящая мимо незнакомая женщина выкрикнула кличку Норд. А собака отзывается, бежит к ней, облизывает ее, постанывает, скулит. И женщина нам рассказала, что у нее эту собаку украли два года назад. Правда, тут надо заметить, что это пес такой: его кто угодно позовет — он бежит, бросается на шею. Я много раз видела, как он себя так вел со всеми. Его можно позвать: Дружок, Пушок или Звонок, и он побежит к тебе и снесет тебя с ног от радости. Он просто любит всех. Но эта женщина открыла телефон и начала нам показывать фотографии с псом — и он был везде. Фотографии нас, конечно, впечатлили, — заметила Мария.
Старые хозяйки
После появления новой, но как бы старой хозяйки история потерявшегося лабрадора закручивается, словно какой-то триллер. Новая хозяйка Элла, судя по всему, не спешила отдавать пса. Старые хозяева, которые объявились первыми, и которым Элла с Марией не поверили, требовали пса все активней.
— Было сильное давление, бесконечная переписка, звонки… Звонил муж той, которая с мольбой обратилась, чтобы ей за вознаграждение вернули пса. Рассказал, что кормил этого пса с ладошки. Звонила она сама. Они потом караулили новую хозяйку (Эллу. — Прим. ред.) у подъезда, чтобы увидеть, когда она выводит пса на прогулку. И все это началось в то же время, когда на улице случайно обнаружилась женщина, у которой собаку украли два года назад, — перечисляет Мария.
Новая хозяйка лабрадора Элла продолжала избегать общения с первыми (или вторыми, если брать во внимание кражу двухлетней давности) хозяевами пса и не захотела комментировать происходящее журналисту. «Мне вот это не нужно», — коротко заметила женщина.
Где в итоге сейчас находится лабрадор, никто толком объяснить не может или не хочет. Сама Элла молчит. Мария предполагает, что Элла отдала его Ирине — той женщине, у которой когда-то украли пса. А Ирина лишь сказала журналисту НГС, что собака ее узнала, а больше обсуждать эту историю не хочет.
Лабрадор и полиция
Во всей этой истории не может успокоиться только одна семья: те самые люди, которые говорят, что растили лабрадора с его рождения, активно названивали Марии с просьбами вернуть собаку и караулили Эллу у подъезда. Они надеялись, что собака узнает их, и это станет доказательством для всех.
Людмила Ильенко не стала скрывать ни своего имени, ни подробностей потери собаки. Женщина рассказала, что пса зовут Блейд. Он был приобретен у заводчиков щенком, на него есть все документы и масса других доказательств: фотографии, свидетели и так далее. Семья Людмилы живет в городе, а собака потерялась, когда они были на даче.
— История еще не закончилась. Лабрадор потерялся 7 октября — Убежал с дачи, которая находится в районе дамбы. Он у нас ходит в туалет на улицу, а не на территории дачи. А у нас там появляется стайка бродячих собак, и, видимо, какая-то сучка была с течкой — Наверное, он за ней и увязался, — рассказала журналисту Людмила Ильенко. — А искали мы его все это время не на Шлюзе, а в районе ОбьГЭС: у нас там раньше была дача, он те места знает, и мы решили, что он убежал именно туда.
Она объяснила, что не видела объявления и призывы о розыске во «Вконтакте», потому что не зарегистрирована там. Через какое-то время по совету знакомого зарегистрировалась и разыскала всех, кто был причастен к спасению собаки.
— Я вышла на Марию, и потом мне позвонила Элла. Говорит, мол, всё, у него (лабрадора. — Прим. ред.) новые документы. А я, мол, какая разница, у нас документы на него с рождения. И сказала, что буду обращаться в полицию. Тогда Элла, видать, испугалась и избавилась от него: отдала его Ире, которая два года ищет лабрадора Норда. Но я своего узнала сразу: он у нас жирноватый, — заметила хозяйка Блейда.
Людмила также сообщила, что у Блейда есть особые приметы: одна — удаленные пятые пальцы на задних лапах. Пальцы с рождения были кривыми, мешали бегать собаке, объяснила женщина, поэтому пришлось провести операцию. Вторая примета тоже была с рождения: проплешина на передней лапе. Женщина поэтому добивалась встречи с собакой: хотела проверить на наличие примет. Но такой возможности ей не дали.
Сейчас же, говорит Людмила, её семью обвиняют в том, что они якобы два года назад украли лабрадора, обрезали ему пальцы, а теперь рассказывают, как жили с ним с рождения.
— Наш Блейд облобызает любого, он просто ко всем ластится. А у нас в доме 1200 квартир и, наверное, половина из них знает об этой собаке много лет. Мы постоянно в местный чатик с ним фотографии выкладываем. Его называют медвежонком, а он ко всем ластится. У меня миллион свидетелей в доме, и на даче тоже! И книжка на него у меня с самого рождения: с первой прививкой и далее, — возмущается женщина.
Людмила Ильенко с семьей собираются бороться за своего Блейда до конца: они подали заявление в полицию и говорят, что проведут, если потребуется, генетическую экспертизу. Женщина уточняет, что уже договорилась с заводчиками, чтобы взять генетический материал у матери Блейда, которая живет в Барышево.
В апреле 2023 года НГС рассказал душераздирающую историю про кота Симбу. Заболевшее животное убила сотрудница одной из ветклиник якобы из благих побуждений.