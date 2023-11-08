«Его называли медвежонком»: как три новосибирские семьи борются за одного бездомного лабрадора

«Где они были три недели?» — недоумевает Мария по поводу, как ей кажется, нерасторопности прежних хозяев. А те в свою очередь уверяют, что у них просто нет «ВКонтакте». К тому же искали они совершенно в другом направлении.



1 ноября Мария и Элла встретились на прогулке с лабрадором. К этому времени пес обрел имя (Джек), посетил ветклинику и получил паспорт.



— И вдруг проходящая мимо незнакомая женщина выкрикнула кличку Норд. А собака отзывается, бежит к ней, облизывает ее, постанывает, скулит. И женщина нам рассказала, что у нее эту собаку украли два года назад. Правда, тут надо заметить, что это пес такой: его кто угодно позовет — он бежит, бросается на шею. Я много раз видела, как он себя так вел со всеми. Его можно позвать: Дружок, Пушок или Звонок, и он побежит к тебе и снесет тебя с ног от радости. Он просто любит всех. Но эта женщина открыла телефон и начала нам показывать фотографии с псом — и он был везде. Фотографии нас, конечно, впечатлили, — заметила Мария.

