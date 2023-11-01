freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 92.02
eur 97.93
СрочноНовосибирцев ждет потепление до +4 градусов
Все новости
Все новости

Штука — два рубля: в Новосибирске продают живую еду для скорпионов и хамелеонов

Женщина пояснила, что выращиваемые насекомые неприхотливы

197

Сверчки едят геркулес

Поделиться

В Новосибирске местная жительница Оксана продает на сайте для размещения объявлений «Avito» живых сверчков. О необычном товаре она рассказала НГС.

Сибирячка оценила каждую особь в 2 рубля. Также женщина пояснила, зачем нужны эти насекомые – ими она кормит своего питомца.

– Я развожу сверчков, так как у меня живет пантеровый хамелеон. Он питается тараканами, червями, кузнечиками, личинками, – пояснила жительница Новосибирска Оксана.

Также Оксана рассказала, что сверчки едят сухой геркулес, а размножаются также, как в природе.

По информации Московского зоопарка, в естественной природе самка сверчка откладывает яйца во влажные расщелины и трещины почвы от 40 до 179 яиц. Сверчков обычно выращивают для пропитания амфибий, рептилий, птиц и беспозвоночных, например, для скорпионов. Перед этим сверчков умерщвляют заморозкой.

Ранее НГС писал о том, что сибирячка продает палочников. Эти странные насекомые очень похожи на ветки обычных кустарников, и подражают им движениями.

По теме

ПродажаАвитоСверчкиТорговляКормРептилии
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter