«Прикольные и быстро растут»: сибирячка отдает палочников, похожих на растения — как живут такие насекомые

В Новосибирске местная жительница Вероника на Avito отдает необычных насекомых — аннамских палочников. Они очень напоминают ветви растений. Девушка рассказала, что покупала их для ребенка, который к насекомым со временем охладел.
Аннамский палочник, по данным Тульского экзотариума, — вид насекомых из семейства членистоногие. Относятся классу насекомые, семейству разнокрылые палочники. Вид обитает на территории Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Основу питания составляют листья различных растений. Живут до 1,5 лет. Самцы вырастают до 7,5 см. Самки до 11 см.
— Отдам четырех аннамских палочников с запасом еды и простым аквариумом в добрые руки, — написала сибирячка в объявлении.
Корреспонденту НГС Вероника рассказала, что насекомые живут у них пару недель. Их купили у продавца также на Avito за 50 рублей для ребенка, который очень любит насекомых, но быстро переключается. Теперь ухаживать за необычными и даже странными существами приходится Веронике.
— Они больше теперь для меня. Они прикольные, быстро растут. Я их каждый день вижу, вроде не так заметно. А муж не видел дня 4, и сказал, что подросли. Видимо, так как живут недолго, поэтому и растут быстро. У нас впереди возможный переезд на другую квартиру, поэтому тут стеклись несколько обстоятельств. Они очень хрупкие, с ними нужно очень аккуратно. Повредить просто, поэтому не для всех детей они подходят, — объяснила Вероника.
Сибирячка рассказала, что, неосторожно играя, дети могут повредить насекомым конечности. И если это не критично, когда особь маленькая, то во взрослом возрасте это приведет к проблемам. Также, напоминает Вероника, нужно не забывать кормить и поить палочников. Они едят листья, а пьют воду со стенок аквариума, которую нужно разбрызгивать из пульверизатора.
— Едят листья плодовых, малины, смородины, вишни. Листья березы, дуба. Воду пьют со стенок аквариума и с веточек и листьев при опрыскивании. Рекомендовано кормить и поить раз в два дня, — поясняет владелица необычных существ.
Проблемы с кормом могут возникнуть, со слов сибирячки, поздней осенью и зимой, а также ранней весной. Многие владельцы палочников, как поясняет Вероника, ставят ветки в баночку и долго не беспокоятся о еде для питомцев. У продвинутых сибирячка видела, как в горшочках для прокорма насекомых растут дубочки.
— За 5 минут наблюдения можно увидеть, сколько съедено. В теории, одного малинового листа примерно на неделю хватает. В связи с усиленным ростом едят хорошо. Это не хаотичные быстрые насекомые, это точно. Медленно двигаются, могут долго находиться в одном положении, больше суток наверно, могут как в природе подражать деревьям, качающимся на ветру, тоже раскачиваться. Сначала не могла понять, что такое, а потом прочла, что это отчасти стиль их жизни — подражать деревьям. Мы с утра проверяем свои глазки — пытаемся отыскать всех насекомых, — объясняет жительница Новосибирска.
Владельцы стелят насекомым на дно аквариума бумажную салфетку и меняют ее раз в 4–7 дней. По времени уход занимает пару минут. У кого есть грунт, утверждают они, будут делать это реже.
— Они отличные подопечные для наблюдения, так как растут заметно быстро. И достаточно контактные. В общем, главное их любить, и весь уход будет в радость, — заключила Вероника.
Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска заявила, что нашла жуков-сеноедов в гостевом домике клубного велнес-поселка «Мира Деревня». Владельцы велнес-поселка все отрицали.