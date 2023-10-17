«Прикольные и быстро растут»: сибирячка отдает палочников, похожих на растения — как живут такие насекомые

— За 5 минут наблюдения можно увидеть, сколько съедено. В теории, одного малинового листа примерно на неделю хватает. В связи с усиленным ростом едят хорошо. Это не хаотичные быстрые насекомые, это точно. Медленно двигаются, могут долго находиться в одном положении, больше суток наверно, могут как в природе подражать деревьям, качающимся на ветру, тоже раскачиваться. Сначала не могла понять, что такое, а потом прочла, что это отчасти стиль их жизни — подражать деревьям. Мы с утра проверяем свои глазки — пытаемся отыскать всех насекомых, — объясняет жительница Новосибирска.