«Ночь он бы не пережил»: в Первомайском районе нашли черного пуделя с переломами

В Первомайском районе Новосибирска на этой неделе нашли черного пуделя с переломами. Пес лежал на первом снегу возле дома по адресу Героев Революции, 72. Собаку передали волонтерам «Базы реабилитации животных».
— Лежал, не мог встать. Отвезли в клинику — сложный перелом лапы, состояние критичное. Срочно на интенсивную терапию, стабилизацию состояния, — рассказали зоозащитники у себя в группе во «ВКонтакте» «НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово».
Волонтеры предположили, что собаку сбила машина и уехала. Куратор пуделя сразу сказала: «Ночь он бы не пережил». Пес был слишком слаб и продрог от холода.
Обследование показало, что у собаки перелом костей предплечья, травматический вывих, переломы ребер. Животному потребовалась операция.
В сентябре новосибирские волонтеры на прошедших выходных нашли в лесах и болоте привязанную к дереву собаку. Животное искали несколько часов.