«Три дня слышали вой собаки»: волонтеры нашли в лесу привязанную собаку — ее несли на руках два часа

Новосибирские волонтеры на прошедших выходных нашли в лесах и болоте привязанную к дереву собаку. Как рассказали зоозащитники в группе «ГБР_ZOO_НСК», животное искали несколько часов.
— Три дня в овраге слышали вой собаки. Дебри непроходимые, река, все боялись спускаться. После работы поехали. Два часа поисков — и случайно под деревом увидели блеск глаз! Пса просто привязали к дереву так, что он душится! Глаза красные и опухли. Ошейник был плотно привязан к веткам, малышка душилась, — рассказали волонтеры у себя в группе.
После того как собаку нашли, потребовалось еще несколько часов, чтобы вынести ее из леса. При этом животное, как отмечают зоозащитники, сидело смирно и не сопротивлялось спасению. Спасенная собака оказалась очень ласковой.
Сейчас пса поместили на передержку — он живет дома, но всё еще ищет хозяина. На этой неделе волонтеры собираются начать лечение. Собака часто кашляет и тяжело дышит.
Летом этого года молодой кот породы курильский бобтейл оказался на грани смерти из-за решения хозяев: его привезли в ветклинику в Новосибирске, чтобы усыпить.