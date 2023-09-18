«Три дня слышали вой собаки»: волонтеры нашли в лесу привязанную собаку — ее несли на руках два часа

— Три дня в овраге слышали вой собаки. Дебри непроходимые, река, все боялись спускаться. После работы поехали. Два часа поисков — и случайно под деревом увидели блеск глаз! Пса просто привязали к дереву так, что он душится! Глаза красные и опухли. Ошейник был плотно привязан к веткам, малышка душилась, — рассказали волонтеры у себя в группе.