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Начал оперяться и проявлять характер: в Новосибирском зоопарке вылупился лимоннохохлый какаду

По словам специалистов, у птенца отличный аппетит

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За малышом пока приглядывают специалисты

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В Новосибирске зоопарке вылупился лимоннохохлый какаду. Птенцу уже чуть больше месяца. Об этом сообщили в паблике «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в зоопарке, птенец уже начал оперяться и проявлять характер. Сейчас о нем заботятся орнитологи.

— Птенец появился на свет, в первых числах сентября, когда все попугаи были еще на улице. Первое небольшое похолодание, обеспокоило нас. Оставлять маленького попугая в уличном вольере было нельзя, а срочный переезд всего семейства стал бы стрессом для родителей. Поэтому мы решили забрать детеныша, и докормить его искусственно, — рассказала заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.

В будущем птенец будет жить вместе с сородичами

В будущем птенец будет жить вместе с сородичами

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По словам специалиста, у птенца отличный аппетит, он громкий и общительный. Орнитологи стараются, чтобы какаду не привыкал к людям, из птенца хотят вырастить полноценную птицу, чтобы в будущем создать пару.

— Ежедневно ему устраивают прогулки возле родительского вольера. Он слышит их голоса, издает ответные звуки. В будущем птица будет содержаться вместе с сородичами, — объяснила Елена Мелешко.

Недавно в зоопарке на видео попало кормление котенка Жоффруа, он ел свежую рыбу.

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