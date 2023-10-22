Начал оперяться и проявлять характер: в Новосибирском зоопарке вылупился лимоннохохлый какаду

Как сообщили в зоопарке, птенец уже начал оперяться и проявлять характер. Сейчас о нем заботятся орнитологи.

— Птенец появился на свет, в первых числах сентября, когда все попугаи были еще на улице. Первое небольшое похолодание, обеспокоило нас. Оставлять маленького попугая в уличном вольере было нельзя, а срочный переезд всего семейства стал бы стрессом для родителей. Поэтому мы решили забрать детеныша, и докормить его искусственно, — рассказала заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.