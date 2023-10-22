Начал оперяться и проявлять характер: в Новосибирском зоопарке вылупился лимоннохохлый какаду

В Новосибирске зоопарке вылупился лимоннохохлый какаду. Птенцу уже чуть больше месяца. Об этом сообщили в паблике «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили в зоопарке, птенец уже начал оперяться и проявлять характер. Сейчас о нем заботятся орнитологи.
— Птенец появился на свет, в первых числах сентября, когда все попугаи были еще на улице. Первое небольшое похолодание, обеспокоило нас. Оставлять маленького попугая в уличном вольере было нельзя, а срочный переезд всего семейства стал бы стрессом для родителей. Поэтому мы решили забрать детеныша, и докормить его искусственно, — рассказала заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.
По словам специалиста, у птенца отличный аппетит, он громкий и общительный. Орнитологи стараются, чтобы какаду не привыкал к людям, из птенца хотят вырастить полноценную птицу, чтобы в будущем создать пару.
— Ежедневно ему устраивают прогулки возле родительского вольера. Он слышит их голоса, издает ответные звуки. В будущем птица будет содержаться вместе с сородичами, — объяснила Елена Мелешко.
Недавно в зоопарке на видео попало кормление котенка Жоффруа, он ел свежую рыбу.