«Необычные черты, как у собаки»: лисенка из новосибирского института купил уфимский зоопарк

Одомашненного лисенка, выведенного в ИЦиГ СО РАН путем селекции привезли в частный зоопарк «Лесное посольство» в Уфе в октябре. Как рассказала НГС пиар-менеджер, собственники купили животное в Новосибирске и перевезли его.

— У него минимальный ген агрессии, необычные черты, как у собаки. Он не должен кусаться, уверяют ученые. У нас доброе отношение к животным, у всех есть домики, нельзя никого брать на руки и тискать, — рассказала представитель зоопарка. — Лисенок живет в своем вольере, доступ имеют только сотрудники зоопарка. Посетители могут покормить, но зайти погладить — запрещено.