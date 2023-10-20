freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 97.31
eur 102.63
Тема дняДвух водителей расстреляли после конфликта
Все новости
Все новости

«Необычные черты, как у собаки»: лисенка из новосибирского института купил уфимский зоопарк

Животное нельзя гладить, но можно покормить

315

Лисенка назвали Юки

Поделиться

Лисенка из новосибирского института купил частный зоопарк из Уфы, животное назвали Юки. По словам представителя зоопарка, животное не агрессивное, но гладить его посетителям запрещено.

Одомашненного лисенка, выведенного в ИЦиГ СО РАН путем селекции привезли в частный зоопарк «Лесное посольство» в Уфе в октябре. Как рассказала НГС пиар-менеджер, собственники купили животное в Новосибирске и перевезли его.

— У него минимальный ген агрессии, необычные черты, как у собаки. Он не должен кусаться, уверяют ученые. У нас доброе отношение к животным, у всех есть домики, нельзя никого брать на руки и тискать, — рассказала представитель зоопарка. — Лисенок живет в своем вольере, доступ имеют только сотрудники зоопарка. Посетители могут покормить, но зайти погладить — запрещено.

Как объяснила Евгения, зоопарк существует 10 лет и с самого начала открытия животных было запрещено брать на руки. Нового животного назвали Юки, что на японском языке означает «снег», также оно переводится, как «снежное счастье» или «счастливый ребёнок снега».

В прошлом году одна лиса стоила около 50 тысяч рублей. НГС направил запрос в ИЦиГ СО РАН, чтобы узнать на каких условиях продают лис и сколько сейчас стоит животное.

В прошлом году НГС побывал в институте, где выводят одомашненных лис. Но там есть и искусственно выведенные агрессивные особи — мы узнали, зачем они понадобились ученым, как изучение лис помогает науке.

По теме

ЛисаЖивотноеЛисенокИнститутЗоопаркЧастный зоопарк
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter