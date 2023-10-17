На машине, в поле: жители Новосибирской области прогнали в лес медведя — видео погони

Жители Новосибирской области встретили медведя. Как сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин, животное заметили в Маслянинском районе. Он опубликовал видео, как сибиряки «проводили» медведя с поля сторону леса.
На кадрах можно заметить, что животное прогнали с поля громкими автомобильными сигналами. Транспорт следовал за медведем, пока тот не покинул участок.
— Охотоведы, лесники и аграрии — три точки сибирского треугольника, в котором пропадает всякое желание убивать медведей, — написал в телеграм-канале Евгений Шестернин. — Они до срыва нарезов голоса будут стрелять в него криками, очередью сигналов и другими громкими звуками, только чтобы животное провалилось в лес, а не землю.
В начале октября в селе Куйбышевского района заметили медведя. Животное устроило погром на пасеке частного домовладения.