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Тема дняНовосибирцы прогнали в лес медведя
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На машине, в поле: жители Новосибирской области прогнали в лес медведя — видео погони

Животное заметили в Маслянинском районе

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Животное прогнали громкими автомобильными сигналами

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Жители Новосибирской области встретили медведя. Как сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин, животное заметили в Маслянинском районе. Он опубликовал видео, как сибиряки «проводили» медведя с поля сторону леса.

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Транспорт следовал за медведем, пока тот не покинул участок

Видео: Евгений Шестернин, телеграм-канал

На кадрах можно заметить, что животное прогнали с поля громкими автомобильными сигналами. Транспорт следовал за медведем, пока тот не покинул участок.

— Охотоведы, лесники и аграрии — три точки сибирского треугольника, в котором пропадает всякое желание убивать медведей, — написал в телеграм-канале Евгений Шестернин. — Они до срыва нарезов голоса будут стрелять в него криками, очередью сигналов и другими громкими звуками, только чтобы животное провалилось в лес, а не землю.

В начале октября в селе Куйбышевского района заметили медведя. Животное устроило погром на пасеке частного домовладения.

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МедведьМинистерство природных ресурсовМаслянинский районЖивотные
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