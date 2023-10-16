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«Хотел зимовать на участке»: огромный барсук несколько недель поедал куриц во дворе у сибирячки — его пришлось убить

Хищник таскал птиц из сарая

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Хищник охотился на куриц по ночам

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В Новосибирской области барсук несколько недель ел домашних куриц. Это произошло на частном подворье у жительницы Каргата. Всего животное напало на 11 птиц. Информация об этом появилась в официальном паблике газеты «За изобилие» в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорится в публикации, инцидент произошел в Каргате, жительница заметила, что из ее сарая пропадают курицы. Сначала она подумала, что птиц ест енотовидная собака.

— Возле сарая появлялись огромные норы. Мы и капканы ставили, и караулили. А сегодня утром мы, наконец, увидели, кто таскает птицу. Огромный барсук, видимо, решил зимовать у меня на участке, — цитирует газета слова хозяйки.

На видео сибирячка объяснила, что барсук съел 11 куриц из ее сарая.

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Барсука пришлось убить

Видео: «За изобилие», vk.com

По словам женщины, барсук вырыл норы под дровами возле сарая. По ночам хищник добывало пищу, а днем спал.

Ранее жители Доволенского района Новосибирской области обратились за помощью к местным властям из-за того, что их несколько лет терроризируют енотовидные собаки. Животные охотились на птиц.

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