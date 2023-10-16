«Хотел зимовать на участке»: огромный барсук несколько недель поедал куриц во дворе у сибирячки — его пришлось убить

В Новосибирской области барсук несколько недель ел домашних куриц. Это произошло на частном подворье у жительницы Каргата. Всего животное напало на 11 птиц. Информация об этом появилась в официальном паблике газеты «За изобилие» в социальной сети «ВКонтакте».
Как говорится в публикации, инцидент произошел в Каргате, жительница заметила, что из ее сарая пропадают курицы. Сначала она подумала, что птиц ест енотовидная собака.
— Возле сарая появлялись огромные норы. Мы и капканы ставили, и караулили. А сегодня утром мы, наконец, увидели, кто таскает птицу. Огромный барсук, видимо, решил зимовать у меня на участке, — цитирует газета слова хозяйки.
На видео сибирячка объяснила, что барсук съел 11 куриц из ее сарая.
По словам женщины, барсук вырыл норы под дровами возле сарая. По ночам хищник добывало пищу, а днем спал.
Ранее жители Доволенского района Новосибирской области обратились за помощью к местным властям из-за того, что их несколько лет терроризируют енотовидные собаки. Животные охотились на птиц.