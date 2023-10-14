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Кутались в одеяла: животные новосибирского зоопарка начали переезд в теплые квартиры — кто пока остается на улице

Животных сотрудники зоопарка переводят в тепло постепенно

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Обезьяны мерзнут на улице осенью

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В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило объявили о переводе животных в теплые павильоны. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка.

Сначала в теплые вольеры вывезли зверей и птиц, для которых даже незначительное похолодание может быть опасно. Это птицы Центральной и Южной Америки — калита, амазоны, ары.

— На их родине бывают перепады температур. Но осенние ночи в условиях Сибири — это совсем другое дело. Затем в тепло перевели африканских птиц — жако и турако. После пришла очередь австралийских видов: нимфы, какаду, благородные красно-зеленые попугаи. После них переехали на зимовку ожереловые попугаи и другие птицы Азии, — сообщили в зоопарке.

Отказываются выходить на улицу многие приматы. Например, орангутаны и шимпанзе очень чувствительны к понижению температуры. Поэтому они еще в сентябре сами начали все меньше гулять по улице, а если выходили на свежий воздух, то пытались закутаться в теплые одеяла. Из крупных приматов в октябре на улицу выходят только мандрилы. Их вольеры состоят из уличной части и теплого помещения. Животные сами решают, выходить им гулять или остаться в тепле.

Такие же вольеры лемуров, колобусов, лангуров, мартышек, бурых капуцинов, и они каждый день гуляют на улице, но прогулки сокращают все больше. Для представителей семейства игрунковых на улице тоже уже слишком холодно. Они круглосуточно сидят в теплых помещениях.

Почти всех теплолюбивых грызунов тоже перевели на зимовку. Капибары, чакоанские мары, патагонские мары, агути, паки уже в теплых квартирах.

Из хищников в тепло поместили сначала барханных и бенгальских кошек, ягуарунди, оцелотов, золотых кошек, кошек маргай, Жоффруа, дымчатых леопардов и мраморных кошек. Пока на улице остаются сервалы, каракалы, тайры, фосса, бескоготные выдры и еще несколько теплолюбивых хищников. Переезд им предстоит позже.

На улице остаются почти все околоводные и водоплавающие птицы. А в вольерах, где живут ибисы, мандаринки, каролинки, шилоклювки и другие виды, работают инфракрасные лампы, под которыми пернатые греются. Утки, гуси, лебеди не боятся осеннего холода, их переведут в тепло только с первыми морозами. Пингвины, фламинго и страусы тоже хорошо себя чувствуют в осенней среде. Они будут гулять до первого снега.

Ранее НГС писал о том, как белый медвежонок из Новосибирского зоопарка зарычал на маму-медведицу. Он согнал ее с камня и сел на освободившееся место.

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