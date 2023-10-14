Кутались в одеяла: животные новосибирского зоопарка начали переезд в теплые квартиры — кто пока остается на улице

Отказываются выходить на улицу многие приматы. Например, орангутаны и шимпанзе очень чувствительны к понижению температуры. Поэтому они еще в сентябре сами начали все меньше гулять по улице, а если выходили на свежий воздух, то пытались закутаться в теплые одеяла. Из крупных приматов в октябре на улицу выходят только мандрилы. Их вольеры состоят из уличной части и теплого помещения. Животные сами решают, выходить им гулять или остаться в тепле.



Такие же вольеры лемуров, колобусов, лангуров, мартышек, бурых капуцинов, и они каждый день гуляют на улице, но прогулки сокращают все больше. Для представителей семейства игрунковых на улице тоже уже слишком холодно. Они круглосуточно сидят в теплых помещениях.

