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Смотрим, как веселится семейство кустарниковых собак: что они нашли для игры в своей клетке

Видео снял постоянный посетитель новосибирского зоопарка

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Эти животные очень активные и подвижные

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Кустарниковые собаки устроили странную игру в Новосибирском зоопарке. Животные переносили кусок дерева зубами с одного места на другое и подкапывали под ним землю.

Необычное поведение животных попало на видео постоянного посетителя Новосибирского зоопарка Сергея Ильтякова. На кадры попали шесть животных. Небольшие особи активно перетаскивали дерево с одного места на место, а более крупные наблюдали за ними.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

На сайте Новосибирского зоопарка указано, что кустарниковых собак считали вымершими животными. Сейчас вид распространен в Панаме, Гайане, Перу и других странах. Кустарниковые собаки живут во влажных тропических лесах, но встречаются и в саваннах. В России животные содержатся только в Новосибирском зоопарке. Сейчас там живет семейство из восьми особей: самца, самки и шести детенышей.

Самые младшие из них, мальчик и девочка, родились в мае. В июле они подросли и были довольно активными. Посмотрите, как они гуляли со своей семьей.

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