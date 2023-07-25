freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 90.49
eur 100.36
СрочноЧто случилось с туристами на Алтае — видео
Все новости
Все новости

Бегают друг за другом: в Новосибирском зоопарке увидели щенков редких кустарниковых собак — милое видео

Щенки могли появиться на свет в середине мая

1 682

Щенки содержатся в павильоне «Кустарниковые собаки»

Поделиться

В Новосибирском зоопарке заметили щенков кустарниковых собак. Фотографии животных опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Сибирячка сообщила НГС, что щенки могли родиться в середине мая.

— Их родилось 3, но сейчас остались 2. Они содержатся в павильоне «Кустарниковые собаки», есть вольер на улице. Гуляют обычно строем. Бегают друг за другом, — сообщила Анна Новикова.

Жительница Новосибирска поделилась видео, на котором можно заметить кустарниковых собак. На кадрах животные бегают по вольеру и с любопытством смотрят на сотрудников зоопарка. Кустарниковые собаки занесены в Красную книгу.

На сайте Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило указано, что первоначально кустарниковая собака считалась вымершим видом, так как она была известна только по окаменелым останкам, найденным в Бразилии. Животное распространено, в частности, в Панаме, Гайане, юго-востоке Перу и других. Вид чаще всего селится во влажных тропических и галерейных лесах, но также встречается в саванных. Кустарниковая собака ведет ночной образ жизни и внешне напоминает выдру или иное полуводное животное. Из всех российских зоопарков кустарниковые собаки содержатся только в Новосибирском зоопарке.

НГС обратился к директору Новосибирского зоопарка Андрею Шило с просьбой прокомментировать информацию, но руководитель не ответил на сообщение журналиста.

Кустарниковые собаки появились в Новосибирском зоопарке в 2016 году. Самку по кличке Долли привезли из пражского зоопарка, самца по имени Боб — из зоопарка Мюлуз, первые щенки пары родились на следующий год. В августе прошлого года в зоопарке заметили новых детенышей редких кустарниковых собак.

Несколько дней назад в Новосибирском зоопарке манул Адель решила поохотиться, когда заметила пробегающую мимо белку. Охоту снял на видео постоянный посетитель зоопарка.

По теме

Новосибирский зоопарк имени Р. А. ШилоЖивотныеЗоопаркКрасная книга
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter