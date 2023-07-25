Бегают друг за другом: в Новосибирском зоопарке увидели щенков редких кустарниковых собак — милое видео

В Новосибирском зоопарке заметили щенков кустарниковых собак. Фотографии животных опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Сибирячка сообщила НГС, что щенки могли родиться в середине мая.
— Их родилось 3, но сейчас остались 2. Они содержатся в павильоне «Кустарниковые собаки», есть вольер на улице. Гуляют обычно строем. Бегают друг за другом, — сообщила Анна Новикова.
Жительница Новосибирска поделилась видео, на котором можно заметить кустарниковых собак. На кадрах животные бегают по вольеру и с любопытством смотрят на сотрудников зоопарка. Кустарниковые собаки занесены в Красную книгу.
На сайте Новосибирского зоопарка им.
НГС обратился к директору Новосибирского зоопарка Андрею Шило с просьбой прокомментировать информацию, но руководитель не ответил на сообщение журналиста.
Несколько дней назад в Новосибирском зоопарке манул Адель решила поохотиться, когда заметила пробегающую мимо белку. Охоту снял на видео постоянный посетитель зоопарка.