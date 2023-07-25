Бегают друг за другом: в Новосибирском зоопарке увидели щенков редких кустарниковых собак — милое видео

На сайте Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило указано, что первоначально кустарниковая собака считалась вымершим видом, так как она была известна только по окаменелым останкам, найденным в Бразилии. Животное распространено, в частности, в Панаме, Гайане, юго-востоке Перу и других. Вид чаще всего селится во влажных тропических и галерейных лесах, но также встречается в саванных. Кустарниковая собака ведет ночной образ жизни и внешне напоминает выдру или иное полуводное животное. Из всех российских зоопарков кустарниковые собаки содержатся только в Новосибирском зоопарке.

