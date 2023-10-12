Получал ли Новосибирский зоопарк деньги за манула Баюна и будет ли требовать компенсацию за его смерть? Ответ мэрии

Новосибирский зоопарк не будет требовать компенсацию за смерть манула Баюна — выросшего котенка новосибирской Мии. Дикий кот скончался этим летом в ленинградском зоопарке «Шишки на Лампушке» от инфекции. От общественности долго скрывали эту информацию.
В ответе управления культуры мэрии города Новосибирска на запрос корреспондента НГС говорится, что собственником погибшего животного уже был частный зоопарк. Так как к животным по ст. 137 ГК РФ применяются общие правила об имуществе, именно «Шишки на Лампушке» несли риски по случайной гибели или повреждении имущества, точнее животного.
Также в мэрии уточнили, что во время передачи животного в частный зоопарк муниципальный зоопарк не получал за него денег.
— Новосибирский зоопарк не осуществляет продажу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, — подчеркнули в мэрии Новосибирска.
Зоопарк не контролирует условия содержания своих бывших животных.
Накануне манул Адель в Новосибирском зоопарке показала чудеса акробатики, когда увидела кипера — сотрудника, ухаживающего и кормящего диких котов.