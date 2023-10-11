Игра в мяч и салочки: как развлекаются белые медвежата в Новосибирском зоопарке — видео

Несмотря на то что белые медвежата в Новосибирском зоопарке стали уже совсем большими, они никак не угомонятся. В этот раз один из медвежат решил поиграть с мячом, который плавал в бассейне. Видео, как развлекаются Белка и Стрелка, сняла сибирячка Анна Новикова.

