«У них отсутствует скелет»: сибиряк снял на видео необычное существо, которое находится на грани выживания

В Новосибирске в районе Бугринского моста местный житель Дмитрий Толстов снял на камеру миногу. Как рассказал мужчина, до этого таких миног он не видел.
— Весьма похожих замечал, но меньшего размера видел на притоке Ини весной. До этого времени не видел, — рассказал НГС Дмитрий Толстов.
Новосибирский биолог Алексей Яновский объяснил, что миноги не относятся к рыбам. Это особая систематическая группа под названием круглоротые.
— У них отсутствует скелет. Жабры скрыты в узких ходах по бокам шеи, которые открываются наружу рядом из нескольких округлых отверстий. У рыб жабры прикрыты костными или хрящевыми крышками по бокам головы. Миноги питаются мелкой живностью копаясь ртом на дне водоема в иле или речном песке. Существа эти редкие и находятся на грани вымирания, — описал биолог.
Алексей Яновский добавил, что сам имеет большой опыт рыболова, но сталкивался с миногами только два раза в далеком детстве на реке Томи.
В лесу за Новым поселком жительница Новосибирска Анна нашла неизвестные ей грибы в виде юбочек — в соцсетях она пыталась выяснить, съедобные ли они.