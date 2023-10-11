«У них отсутствует скелет»: сибиряк снял на видео необычное существо, которое находится на грани выживания

В Новосибирске в районе Бугринского моста местный житель Дмитрий Толстов снял на камеру миногу. Как рассказал мужчина, до этого таких миног он не видел.

— Весьма похожих замечал, но меньшего размера видел на притоке Ини весной. До этого времени не видел, — рассказал НГС Дмитрий Толстов.