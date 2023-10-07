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«Летать так летать»: в Новосибирске начался сезон миграции уток — сколько он продлится

По словам биолога, на зимовку в регионе останутся только кряквы

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Перелет птиц в теплые страны начался еще в августе

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В Новосибирской области продолжается сезон миграции птиц. Самыми первыми в теплые страны улетели стрижи. Сейчас началась активная фаза перелета у уток. Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, эти птицы задержатся в регионе до наступления морозов.

— Миграция уток началась еще в конце августа, но есть виды, которые задерживаются до наступления морозов и замерзания рек и озер. Утки, которые обитают в нашем регионе, мигрируют не так далеко, они зимуют в Прикаспийских регионах, Черноморье, но есть и те, которые улетают в Индию, — пояснил биолог.

По словам Алексея Яновского, миграция у уток продолжится до конца октября, здесь всё зависит от погоды в регионе. Единственные из семейства утиных птиц, что останутся в области, — это кряквы, они зимуют на водоемах, которые не замерзают.

Ранее стаю грачей заметили в центре Новосибирска. Орнитолог объяснил, почему птицы гнездятся в таком месте.

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УткиМиграцияНовосибирск
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