«Летать так летать»: в Новосибирске начался сезон миграции уток — сколько он продлится

В Новосибирской области продолжается сезон миграции птиц. Самыми первыми в теплые страны улетели стрижи. Сейчас началась активная фаза перелета у уток. Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, эти птицы задержатся в регионе до наступления морозов.
— Миграция уток началась еще в конце августа, но есть виды, которые задерживаются до наступления морозов и замерзания рек и озер. Утки, которые обитают в нашем регионе, мигрируют не так далеко, они зимуют в Прикаспийских регионах, Черноморье, но есть и те, которые улетают в Индию, — пояснил биолог.
По словам Алексея Яновского, миграция у уток продолжится до конца октября, здесь всё зависит от погоды в регионе. Единственные из семейства утиных птиц, что останутся в области, — это кряквы, они зимуют на водоемах, которые не замерзают.
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