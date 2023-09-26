«Это всё похоже на пытку». Эксперты — об условиях продажи животных в России и последствиях жестокого обращения

Наши коллеги из MSK1.RU решили узнать у экспертов, как неподобающее содержание может повлиять на психику и здоровье животных. Рассказываем о плюсах и минусах покупки четвероногих друзей в различных местах.



Как отражается на животных то, что их экспонируют в магазинах?

Любой магазин заинтересован в том, чтобы побыстрее продать свой товар. Именно с этим связаны не всегда хорошие условия содержания животных в торговых точках, заявил MSK1.RU ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

— Во-первых, при экспозиции их не очень хорошо кормят, чтобы меньше ходили в туалет. Товар должен быть чистеньким, без испражнений, да и персоналу так меньше нагрузки. Во-вторых, животные экспонируются в клетках, прозрачных со всех сторон. Из-за этого животному никуда не деться от излишнего внимания, которое может влиять на его психику, — объяснил он. — Даже в зоопарках есть необходимые гигиенические и санитарные правила, которые обязательно подразумевают возможность уединиться, перегородку в вольере, где животное могло бы отдохнуть от лишнего внимания. Но в магазинах это, конечно же, не соблюдается. В-третьих, в таких вольерах, как правило, достаточно яркий свет, который ослепляет животных.

