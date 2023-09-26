«Это всё похоже на пытку». Эксперты — об условиях продажи животных в России и последствиях жестокого обращения

С 1 марта 2024 года в России начнет действовать новый законопроект, регулирующий продажу домашних животных, где будут прописаны новые требования к их содержанию и продаже. Многие торговые точки уже готовятся к изменениям и либо отказываются от продажи, либо переделывают вольеры с учетом новых требований: меняют размеры вольеров, температурный режим и освещение, правила кормления.
Но какие-то точки продажи животных, судя по всему, несильно заботятся как о своей репутации, так и о здоровье животных: нередко люди замечают, как крупные животные содержатся в клетках зоомагазинов и явно чувствуют себя там плохо. Не так давно на произошедшее пожаловались жители северо-востока Москвы, где кошек и собак продают прямо в торговом центре.
На видео можно заметить, как щенок бросается на стекло, а котенок беспокойно ходит кругами по вольеру.
Наши коллеги из MSK1.RU решили узнать у экспертов, как неподобающее содержание может повлиять на психику и здоровье животных. Рассказываем о плюсах и минусах покупки четвероногих друзей в различных местах.
Как отражается на животных то, что их экспонируют в магазинах?
Любой магазин заинтересован в том, чтобы побыстрее продать свой товар. Именно с этим связаны не всегда хорошие условия содержания животных в торговых точках, заявил MSK1.RU ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
— Во-первых, при экспозиции их не очень хорошо кормят, чтобы меньше ходили в туалет. Товар должен быть чистеньким, без испражнений, да и персоналу так меньше нагрузки. Во-вторых, животные экспонируются в клетках, прозрачных со всех сторон. Из-за этого животному никуда не деться от излишнего внимания, которое может влиять на его психику, — объяснил он. — Даже в зоопарках есть необходимые гигиенические и санитарные правила, которые обязательно подразумевают возможность уединиться, перегородку в вольере, где животное могло бы отдохнуть от лишнего внимания. Но в магазинах это, конечно же, не соблюдается. В-третьих, в таких вольерах, как правило, достаточно яркий свет, который ослепляет животных.
По словам Шелякова, всё это является стрессовым фактором для животных и приводит к обострению имеющихся и возникновению новых заболеваний. Ничего хорошего в продаже животных в зоомагазинах нет, по крайней мере, если говорить о крупных животных: собаках и кошках. Понятно, что у хомячков и мышек как раз-таки все нормы соблюдены: у них есть домики, еда в постоянном доступе, относительно большой вольер
— В магазинах у животных нет необходимой площади и часто даже свежего воздуха, отчего животные начинают заболевать, либо, что еще хуже, их покупают, а они оказываются больными, и их пытаются сдать обратно. А товар этот не подлежит обмену и возврату. Это приводит к тому, что часть животных, купленных таким вот образом, пополняют ряды бездомных, — подытожил Шеляков.
Можно ли передумать и вернуть животное в магазин?
Серьезной проблемой является еще и то, что животное очень трудно вернуть в магазин по каким-либо причинам, так как этот товар не подлежит обмену и возврату. Единственным исключением являются ситуации, когда покупатель может доказать, что товар «бракованный», то есть питомец имеет сильные проблемы со здоровьем. Но доказать тот факт, что животное было больным еще в магазине, очень тяжело.
При этом если поступать по закону, да и по совести, то от больного животного нельзя избавиться другими способами. В зоопарк его могут не взять, а благотворительные фонды от сильно больных животных тоже могут отказаться, потому что они требуют больших финансовых вложений. Выпустить же животное на улицу в такой ситуации равносильно убийству.
В разговоре с нашим корреспондентом ветеринар Шеляков ярко обрисовал жизнь бедного йоркширского терьера, которого купили, не подумав.
— Люди взяли йорка, потом почему-то передумали. Слава богу, пристроили в какую-то группу помощи. Потом его забрали, но хозяин оказался ненадежным и жестоко обращался с ним: содержал животное в антисанитарии, курил в квартире. Йорка снова забрали и попытались пристроить, и так по кругу, — рассказал он. — Это, конечно, влияет на собаку. Смена места жительства и хозяина не может не отразиться на психологическом состоянии животного. Очень много болезней что у людей, что у животных происходят от нервного перенапряжения и психологических нагрузок, поэтому все возвраты и новые хозяева не способствуют здоровью питомца.
Заводчики же говорят, что у них с возвратом животных складывается совсем другая ситуация.
— Нам, бывало, возвращали щенков. Мы относились к этому спокойно, потому что цели побыстрее продать и избавиться от них у нас не было. В одном из случаев новым хозяином стал молодой парень. Он тогда жил один, а, когда щенок появился, не смог справиться с постоянным вниманием и привязанностью щенка: когда щенок засыпал, он уходил в другую комнату, но щенок тут же просыпался, шел поближе и укладывался там где хозяин, — рассказала нашему корреспонденту заводчица из Москвы. — Когда мы предложили забрать щенка, он расстроился, но сказал, что так для питомца будет лучше. Мы вернули ему деньги, а он нам щенка, корм, лежанку, ошейники, поводки, игрушки еще тысяч на двадцать.
При этом когда щенка привезли обратно к заводчикам и вернули в вольер, другие питомцы встретили его как чужого.
— Оставшиеся щенки встретили брата агрессивно, но он смог заново поставить себя в родной стае и уже через пару часов спал со всей гурьбой. Естественно, это происходило под присмотром и до ссоры не дошло. Но щенок недолго пробыл у нас и вскоре уехал в новую семью с тремя детьми, в которой ему хватит внимания, — добавила заводчица.
Как продавцы на птичьем рынке обманывают людей?
Что ветеринар, что заводчики убеждены в том, что покупка животных на птичьем рынке — очень рисковое мероприятие.
На птичьем рынке, как утверждает Шеляков, животному могут нанести наиболее сильный урон здоровью. Помимо того, что там, так же как и в магазинах, кошки и собаки могут содержаться в не очень хороших условиях, так еще и покупатели могут принимать спонтанные решения. На «Садовод» человек может прийти за носками, а в итоге он купит собачку, которая ему неожиданно очень понравилась, не осознавая в тот момент, что собачка требует внимания большего, чем носки.
«Садовод» — крупный центр оптово-розничной торговли в Москве. Общая площадь его территории составляет более
К тому же на птичьих рынках часто можно встретить продавцов, обманывающих покупателей.
— При покупке, к примеру, щенков, на птичьем рынке бывают несоответствия размера и породы в целом, а она напрямую определяет темперамент: некоторые собаки требуют очень много внимания к физическим нагрузкам, потому что они служебные или охотничьи. Кому-то по здоровью надо иногда носиться — нужно с ними много гулять и заниматься, иначе у них появляются заболевания суставов, психики и так далее, — объяснил ветеринар Михаил Шеляков. — У нас были ситуации, когда люди купили маленького щеночка, а из него вырос громоздкий пес. Люди тут вроде и понимают, что их обманули, но что с псом-то делать? Куда его девать? А вдруг люди снимают комнату и не могут содержать большую собаку весом
С подобной ситуацией столкнулась и жительница столицы Аделина.
— Когда я была маленькой, мы с мамой поехали на птичий рынок за котенком. Я очень хотела именно котика-мальчика, белого и пушистого. В итоге с одним из них у меня случился «мэтч»: смотришь — и очень хочется конкретно это животное. Но котик был вялый, — вспоминает девушка. — Продавщица уверяла, что он только что покушал, и поэтому лег спать, но уже дома у него начался сильный понос, его тошнило, мы повезли в ветеринарку — выяснилось, что у него сильная инфекция, а вдобавок еще и ушной клещ. К счастью, котенка удалось вылечить, но это было очень долго, дорого и страшно. Вишенкой на торте стало то, что мальчик оказался девочкой — это тоже выяснилось на приеме у ветеринара. Поэтому Томас превратился в Тамару. Я бы никогда не бросила животное в таком случае, но что, если бы Тома попала в менее ответственные руки?
А что у заводчиков?
Остается только вариант покупки у заводчиков, но в России такой профессии официально нет. Поэтому законодательно рамки содержания зверей не закреплены, люди действуют исключительно по своей совести. Кто-то — хороший заводчик, который старается соблюсти все нормы: заботится о гигиене, делает прививки, играет с маленькими зверятами и следит за их здоровьем и психологическим состоянием. Другие же люди разводят животных исключительно в коммерческих целях и калечат их.
Так, по словам Шелякова, некоторые заводчики совершенно не беспокоятся о гигиене питомцев, и те ходят в собственных отходах. Иногда люди не обращают внимание, что какого-то котенка обижают другие малыши — в таком случае он может вырасти нервным и не очень общительным.
Помимо изменений, которые вступят в силу с 1 марта 2024 года, сейчас в законодательстве готовится еще один законопроект, речь в котором идет о том, чтобы начать регулировать коммерческое разведение и продажу животных. Депутат Государственной думы Владимир Бурматов, выдвинувший этот проект, заявил MSK1.RU, что считает, что в текущей ситуации данный проект необходим. Он подчеркнул, что Россия — одно из немногих развитых государств, где полностью отсутствуют какие-либо требования к коммерческому разведению животных. В России много заводчиков, которые позволяют себе плохо обращаться с животными, обманывать людей и при этом зарабатывать деньги.
— Проблема в том, что, если вы захотите чем-нибудь торговать, даже какой-нибудь ерундой, вам нужно будет получить пачку разрешений и документаций, а если вы захотите торговать живым товаром и плодить животных, вам ничего не нужно. Это неправильно, — считает он. — В результате появляются мошенники или, как их в народе называют, разведенцы, черные заводчики, которые плодят у себя в квартирах сотнями этих несчастных животных, продавая их за большие деньги. Если вы посмотрите объявления, то увидите, что какую-нибудь декоративную собачку или кошку продают чуть ли не за полмиллиона рублей, при этом совсем не давая гарантий, что животное породисто, чистокровно и банально здорово.
По его словам, разведение животных черными заводчиками — это очень опасная история. Сами животные в такой ситуации чаще болеют, становятся инвалидами и даже погибают.
— Например, я был в квартире, в которой такая заводчица содержала 70 пуделей, а квартира была однокомнатной. Вы попробуйте понять, в каком состоянии были собаки. А потом она их продавала за немаленькие деньги, — рассказал Бурматов. — Представьте, что будет, если человек, который не слишком разбирается в этом, купит за большие деньги собаку, которая выросла в таких условиях. Ее нужно будет долго и дорого лечить от всевозможных, в том числе психических, заболеваний. И самое важное: это напрямую опасно для людей, ведь такие животные могут переносить на себе болезни.
Закон, который предложил депутат и зоозащитник, одновременно должен дать возможность работать нормальным заводчикам и вместе с этим искоренить мошенничество и неправомочное отношение к животным. В России, по заверениям Бурматова, много честных и порядочных заводчиков, которые любят животных, не выкидают нераспроданных котят на улицу и не занимаются массовым разведением в квартирах.
— Они прославляют страну на международных выставках, не подделывают документы и не выдумывают родословные — пусть работают. Всегда будут люди, которые хотят купить хорошее породистое животные, — заявил политик.
Это непростой для понимания проект. Он предполагает наделение российского правительства полномочиями по регулированию продажи и разведения животных, а в тексте документа будет прописано, как заводчики должны регистрироваться, вставать на учет, какие условия содержания требуются животным, как регистрировать самих котят и щенят. Всё это будет держаться на постановлении правительства, которое должно быть принято после вступления закона в силу.
Ветеринар тем временем не выразил особого одобрения принятию новых законопроектов.
— Когда принимаются новые законы, мы говорим, что, прежде чем что-то запретить, нужно что-то разрешить, — считает Шеляков. — Важно предусмотреть меры, которые позволяли бы решать такие проблемы, потому что, к сожалению, сейчас такого нет. В этом плане в стране есть юридическая яма, которая даже не предполагает многих случаев.
Выгодно ли разводить животных?
Мы решили услышать мнение другой стороны и поинтересовались у заводчика щенков золотистого ретривера, как содержать одновременно с десяток животных и что движет людьми, когда они решаются на такой бизнес. Заводчик Надежда заявила MSK1.RU, что таким предпринимателем в первую очередь должна двигать любовь к животным, а не денежная перспектива.
Надежда разводила собак дважды: пометами с 8 и 9 щенками. Изначально это делалось в первую очередь для здоровья домашней любимицы, потому как без естественных процессов у нее могли начаться проблемы со здоровьем. Но заводчица сразу поняла, что возиться с малышами для нее не просто необходимость, а большое удовольствие.
Надежда рассказала нашему корреспонденту, как она подготавливалась к разведению.
— Ответственные заводчики всегда хотят, чтобы их щенки были востребованы и попали к заинтересованным именно в них хозяевам. Питомцев мало просто родить, их нужно вырастить, воспитать, привить и так далее. Более того, чтобы щенки считались наиболее породистыми и ни у кого не оставалось сомнений в том, что человек покупает именно ту собаку, которую он хочет, родители щенков должны быть титулованными — участвовать в выставках и занимать призовые места, — объяснила она. — Наша собака Майра была чемпионкой России, мы выставляли ее только для того, чтобы не было сомнений в родословной и генофонде щенков. Это у нас большая порода, а с маленькими собаками всё еще сложнее.
По ее словам, уход за щенками профессиональному заводчику обходится в немаленькую сумму.
— Продавали собак мы, в основном, по средней цене по рынку, тогда это было 10–15 тысяч рублей. Часто делали скидку — не потому что щенок больной, а потому что входили в ситуацию. Если говорить о стоимости содержания, то в среднем на щенков уходило около 100 тысяч рублей. А выручка с продажи ну, может, около 100–150 тысяч, так что, учитывая сколько уходит на них сил, это совсем не про способ заработка, — уточнила Надежда. — Может быть, так было, потому что мы всё делали по инструкции, а это дорого.
Надежда не понимает, как работают заводчики, которые делают это не по любви. По ее мнению, это может быть опасно для животных.
— Я не знаю, чем руководствуются заводчики, которые идут на это ради денег, а потом держат животных в плохих условиях. Во-первых, это неприбыльно, а, во-вторых, жестоко и странно. Животные от этого страдают, болеют и грустят. Даже для того чтобы привить подопечным базовое воспитание, ты должен их любить, а не видеть в них деньги, — считает она. — Мы горели идеей, приучали щенков к туалету, следили, чтобы они не ссорились, сделали просторный вольер, повесили камеру, чтобы будущие хозяева могли за ними наблюдать, и иногда запускали туда кота, которого они обожали. Мы так убили и еще одного зайца — приучили щенков к спокойному восприятию других животных в доме.
Ветеринар Михаил Шеляков тоже считает, что особенно важно воспитывать, ухаживать и следить за здоровьем животного в детстве, пока оно растет.
— Что у детей, что у животных характер, какие-то психоэмоциональные особенности здоровья формируются в молодом возрасте, — сказал он в разговоре с корреспондентом MSK1.RU.
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