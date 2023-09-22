Кот думает, что он главный: как собаки и кошки уживаются вместе у читателей НГС — 18 фото в обнимку

У Софии живут абиссинский кот Пикс и собака Бруно. Когда Бруно появился в доме, коту было уже 3 года, он был взрослым.

— Щенок всё время тянулся к нему, но еще не умел рассчитывать свои силы, поэтому кот был не в особом восторге от общения. При этом всё равно периодически разрешал себя вылизывать и находиться рядом. Когда Бруно стал постарше, Пикс сам стал вызывать его на игры. Ну и полежать вместе на солнышке — это святое, — поделилась София.