Кот думает, что он главный: как собаки и кошки уживаются вместе у читателей НГС — 18 фото в обнимку

Люди часто говорят: «Живут как кошка с собакой», имея в виду плохие отношения между видами животных. Но питомцы, кажется, и не подозревают, что не должны спать в обнимку и играть друг с другом. НГС собрал от жителей Новосибирска подборку фотографий домашних животных, которые наполнены атмосферой крепкой и необычной дружбы.
Как рассказала Альфира, животные вместе спят, а собака всегда облизывает кота. Альфира предполагает, что так она его моет.
Собака Туман в доме у читательницы НГС Софьи живет вместе с четырьмя кошками. На присланном читательницей видео Туман, еще щенок, обнимает и покусывает старшего кота по имени Цезарь.
— Сейчас пес уже почти взрослый и по-прежнему любит кошек. При встрече чешет зубами за ушком, пытается потискать и повалять, но не всем это одинаково нравится. Старый Цезарь терпеливее всех, пес ему действительно нравится. Кошка Мурашка продолжает считать Тумана щенком, лижет ему морду, но может и оплеуху дать, когда он слишком навязчиво пристает, — рассказала хозяйка Софья.
Две молодые кошки, Ася и Маркус, сначала любовь Тумана терпят, но быстро начинают возмущаться и отбиваться. А Ася даже сама не прочь напасть на собаку из засады.
Золотой ретривер Фрэнд и кот Мурзик жили вместе больше 10 лет. Как рассказывает их хозяйка Арина, собака жила в семье с 2007 года, а Мурзика подобрали на улице в 2009 году.
— В 2021 они ушли с разницей в 5 месяцев, каждый от своей болезни, что было и остается огромной трагедией для нашей семьи. А уживаться (то есть как-то привыкать друг к другу) им не нужно было, они будто из одной стаи были, спали часто рядом друг с другом, на даче вместе тусовались, — поделилась Арина.
Сейчас у Арины дома тоже живут вместе коты и собаки. В 2018 году семья подобрала с улицы собаку, а в 2020 году Арина привезла из командировки кота. Он жил на территории гостиницы вместе с уличной собакой, они лежали вместе в мороз -25 градусов. Собаку Арина передала в новосибирский приют.
— Кот стал у нас в семье четвертым животным, удивительное существо. Видимо, из-за того, что он жил на улице с собакой, спасался рядом с ней от мороза и ел из одной чашки, он очень полюбил собак, чужих, конечно, он боится, но своих обожает, — поделилась хозяйка.
Сибирячка Оксана рассказала, что у нее дружно живут собака Дана и кот Кузьма. На даче кот уходит гулять самостоятельно, а Дана остается дома. И когда кот приходит, собака радуется, вместе они начинают бегать по участку.
— Еще у них есть свои штучки: Дана не начинает кушать свою кашу, пока Кузе не поставлю миску с едой. Проверяла. Пока коту еду не поставлю — собака не притронется к своей еде. Ну а дома, в квартире, всё проще — каждый спит там, где хочет. Вместе не спят. И когда собака приходит с прогулки, кот обязательно встречает, — описывает Оксана.
У Софии живут абиссинский кот Пикс и собака Бруно. Когда Бруно появился в доме, коту было уже 3 года, он был взрослым.
— Щенок всё время тянулся к нему, но еще не умел рассчитывать свои силы, поэтому кот был не в особом восторге от общения. При этом всё равно периодически разрешал себя вылизывать и находиться рядом. Когда Бруно стал постарше, Пикс сам стал вызывать его на игры. Ну и полежать вместе на солнышке — это святое, — поделилась София.
В отношениях Пикса и Бруно кот — главный. Он, по мнению хозяйки, решает, когда и сколько будут длиться игры.
Как рассказала еще одна читательница НГС, у нее живут собака Белла и кот Морти. Кота нашли возле мусорных контейнеров.
— Собачка взяла на себя обязательство быть мамочкой, выкормила его своим молоком, сейчас он подрос, и они прекрасно уживаются, гоняют друг друга по дому, вместе спят и даже едят, — поделилась читательница.
У читательницы НГС живет 4-летний белый кот Шалфей. Он неуживчивый с другими животными, флегматик и интроверт. Но вскоре его спокойную жизнь нарушил 10-месячный метис алабая и немецкой овчарки Ума. Собака оказалась с характером, своенравная и недоверчивая.
— Вместе они — сумасшедшая парочка, которая может летать по всей квартире, играючи бороться за обувную коробку, а потом умыть друг друга и сладко уснуть вместе на кровати, не оставляя места для меня. Как только Ума появилась в моем доме, мой необщительный пушистый парень сторонился ее, старался забраться как можно выше и всячески избегал контакта. Старался больше спать со мной рядом, ласкаться и делать что-то, что нельзя ей, но можно ему, чтобы показать, кто в доме главный, — описала хозяйка.
Со временем сердце кота растаяло, он начал играть с Умой. Спустя 9 месяцев собака с кошкой переняли привычки друг друга: манеру игры, поведение, положение сна, отдыха. А недавно Шалфей выпал из окна, и хозяевам пришлось бороться за его жизнь. Собака вместе с хозяйкой ездила в ветеринарную клинику.
— Сидела со мной, когда мы ставили коту капельницу, скулила. Когда он смог вернуться домой, бережно вылизывала сломанную лапу, первое время не играла, а только находилась рядом. Сейчас он поправился, но сустав всё еще не восстановился, однако звери уже полноценно бегают и играют, как раньше, — описала хозяйка.
В начале осени часто не хочешь выходить из уютного и теплого дома, а тут еще и домашние питомцы, которым не надо на работу. Хозяева прислали милые фотографии пушистиков, которые не оставят вас равнодушными.