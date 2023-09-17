«Лезут в глаза, нос и под одежду»: почему новосибирцев атаковали насекомые, похожие на мошек

— Лезут в глаза, нос, под одежду, в обувь, но это не мошка и не мокрецы, так как они практически не кусаются. Днем роятся в воздухе, а вечером падают замертво на траву или в воду. Так что вода в емкостях к утру покрыта слоем этих мелких крылатых насекомых. Думаю, что эти двукрылые сродни грибным комарикам. Только их личинки развиваются не в грибах, а в компостных кучах, которых много и на дачных участках и поблизости от них, — объяснил НГС специалист.