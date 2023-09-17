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«Лезут в глаза, нос и под одежду»: почему новосибирцев атаковали насекомые, похожие на мошек

Их появление связывают с бабьем летом

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Скоро двукрылые насекомые должны исчезнуть

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Новосибирцы пожаловались на большое количество маленьких летающих насекомых в городе. НГС узнал у специалиста, что двукрылые насекомые похожи на грибных комариков.

Как объяснил биолог Алексей Яновский, назойливые насекомые появились из-за бабьего лета. Чаще всего их можно заметить во второй половине дня на дачных участках, в парках и скверах.

— Лезут в глаза, нос, под одежду, в обувь, но это не мошка и не мокрецы, так как они практически не кусаются. Днем роятся в воздухе, а вечером падают замертво на траву или в воду. Так что вода в емкостях к утру покрыта слоем этих мелких крылатых насекомых. Думаю, что эти двукрылые сродни грибным комарикам. Только их личинки развиваются не в грибах, а в компостных кучах, которых много и на дачных участках и поблизости от них, — объяснил НГС специалист.

Алексей Яновский отметил, что летающих маленьких насекомых стало меньше, скоро они и вовсе исчезнут.

Ранее биолог рассказал о том, что в августе — сентябре жителей города будут беспокоить мокрецы. Активность комаров сохранится примерно до октября.

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