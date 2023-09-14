Новосибирский зоопарк объявил о бесплатном входе — кто им может воспользоваться

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило объявил об акции в декаду пожилого человека. Учреждение в течение месяца смогут бесплатно посещать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Акция продлится с 25 сентября по 30 октября.
— Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого человека. Мы проводим декаду, чтобы выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению. При предъявлении документа, вы можете взять скандинавские палочки в аренду во время прогулки по зоопарку бесплатно, — сообщили в зоопарке.
Зоологический парк проводит такие акции дважды в год с 2008 года. Традиционно зоопарк также принимает участие в декаде инвалидов. В этом году она начинается также 25 сентября: инвалидам всех групп вход в зоопарк свободный.
На входе надо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или социальную карту.
В начале сентября НГС рассказал о новых животных, которых привезли в зоопарк.