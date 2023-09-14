freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 95.98
eur 103.11
СрочноДепутат засветил люксовые часы за 1,6 миллиона
Все новости
Все новости

Новосибирский зоопарк объявил о бесплатном входе — кто им может воспользоваться

Акция продлится с 25 сентября по 30 октября

2 401

В зоопарке на входе пожилые люди могут бесплатно взять палочки для скандинавской ходьбы

Поделиться

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило объявил об акции в декаду пожилого человека. Учреждение в течение месяца смогут бесплатно посещать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Акция продлится с 25 сентября по 30 октября.

— Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого человека. Мы проводим декаду, чтобы выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению. При предъявлении документа, вы можете взять скандинавские палочки в аренду во время прогулки по зоопарку бесплатно, — сообщили в зоопарке.

Зоологический парк проводит такие акции дважды в год с 2008 года. Традиционно зоопарк также принимает участие в декаде инвалидов. В этом году она начинается также 25 сентября: инвалидам всех групп вход в зоопарк свободный.

На входе надо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или социальную карту.

В начале сентября НГС рассказал о новых животных, которых привезли в зоопарк.

По теме

ЗоопаркНовосибирский зоопарк имени Р. А. ШилоЖивотныеДекада пожилых людейДекада инвалидовПенсионеры
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter