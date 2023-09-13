«Соседи советовали столкнуть с сетки»: сибирячка нашла летучую мышь на окне квартиры — она впала в спячку

Алеся уточнила, что в ее квартиру ранее уже проникала летучая мышь, но из-за того, что это произошло летом, девушка не беспокоилась за жизнь животного. В холодное время года сибирячка не знала, как помочь неожиданной находке.



НГС позвонил методисту зоопарка с просьбой сообщить о дальнейшей судьбе животного. Анастасия Вишневецкая уточнила, что оно будет храниться до весны в Новосибирском зоопарке или у специалистов в Кемеровской области. Решение о местонахождении еще не принято.



— У нас не то, чтобы этот вид редкий, но меньше всего встречается. Я ее забрала, буду взвешивать. Мышка в теле, так скажем, но точный вес надо узнать, — сообщила Анастасия Вишневецкая. — Если он достаточный, то животное может отправиться в спячку до весны. Когда появятся насекомые и позволит температура, мы ее отпустим.

