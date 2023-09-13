«Соседи советовали столкнуть с сетки»: сибирячка нашла летучую мышь на окне квартиры — она впала в спячку

Жительница Новосибирска Алеся нашла на окне своей квартиры летучую мышь. Животное зацепилось за москитную сетку окна на 8 этаже дома на улице Тимирязева, по словам владельцы квартиры, она пробыла там не менее трех дней.
— Я подумала, что она отдыхает с прошлой ночи и вскоре улетит. Но на следующее утро мышка все ещё была с нами, — рассказала НГС Алеся. — К нам залетел Северный кожанок, редкий вид. Краснокнижный в некоторых регионах.
После того, как девушка заметила на окне необычную находку, она решила позвонить в зоопарк и ветлечебницы, чтобы специалисты дали ей рекомендации по ситуации. Она связалась с методистом научно-информационного отдела Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило Анастасией Вишневецкой. Специалист пришла в квартиру сибирячки 13 сентября и забрала летучую мышь в зоопарк.
— Когда Анастасия пришла к нам и сняла её с сетки, мышка проснулась и зашипела. Это очаровательно, удивительное существо, — сказала Алеся. — 10 грамм, а обычно вызывает у людей ужас и панику. Соседи по подъезду советовали её столкнуть с сетки.
Алеся уточнила, что в ее квартиру ранее уже проникала летучая мышь, но из-за того, что это произошло летом, девушка не беспокоилась за жизнь животного. В холодное время года сибирячка не знала, как помочь неожиданной находке.
НГС позвонил методисту зоопарка с просьбой сообщить о дальнейшей судьбе животного. Анастасия Вишневецкая уточнила, что оно будет храниться до весны в Новосибирском зоопарке или у специалистов в Кемеровской области. Решение о местонахождении еще не принято.
— У нас не то, чтобы этот вид редкий, но меньше всего встречается. Я ее забрала, буду взвешивать. Мышка в теле, так скажем, но точный вес надо узнать, — сообщила Анастасия Вишневецкая. — Если он достаточный, то животное может отправиться в спячку до весны. Когда появятся насекомые и позволит температура, мы ее отпустим.
Специалист уточнила, что животное будет храниться вместе с другими летучими мышами в холодильнике. В случае, если вес летучей мыши будет недостаточным для спячки, ее будут откармливать до необходимых размеров. Анастасия Вишневецкая объяснила, почему летучая мышь может впасть в спячку в квартире.
— Такое бывает, но не часто. Что-то у них проходит, они теряют какой-то ориентир. Может понимают, что не смогут далеко улететь, из-за чего пытаются устроить зимовку в квартирах, под уличными подоконниками и на технических этажах, — сказала специалист. — Все происходит от того, что мы, наверное, лишаем их места питания. Выпиливаются старые деревья, и они вынуждены искать искусственные жилища.
Редакции НГС прислали памятку о том, как действовать, если человек заметил в своей квартире летучую мышь. В таких ситуациях необходимо связаться со специалистами и поместить животное в коробку, предварительно вырезав в контейнере отверстия для воздуха. Перенести летучую мышь в коробку можно полотенцем или плотными перчатками. После этого ее нужно передать специалистам, которые подготовят животное к зимовке.
В июле в квартиру сибирячки в центре Новосибирска залетела летучая мышь. Она рассказала, как смогла справиться с животным.